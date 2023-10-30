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В Україні ввели нове правило для навчальних машин: літери "У" більше не буде

Фото: Ілюстративне фото (bigl.ua)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху, які торкнулися навчальних транспортних засобів. Букву "У" вирішили замінити на букву "Н".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів України.

Що саме змінили в Правилах дорожнього руху

Зазначається, що термін "Учбовий транспортний засіб" замінили на "Навчальний транспортний засіб".

Також розпізнавальний знак у вигляді літери "У" замінять на букву "Н". Він матиме такий вигляд. 

Фото: Новий вид наклейки на автомобіль (kmu.gov.ua)

Коли ці зміни набудуть чинності

Згідно з інформацією від Кабміну, частина пунктів цієї постанови наберуть чинності через шість місяців з моменту дати публікації. 

Зміни для водіїв у 2023 році

Раніше Верховна Рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання посвідчення водія.

Крім того, у парламенті зареєстровано законопроект, який стосується запровадження штрафів для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за надто гучний звук форсованого двигуна.

Також цього місяця уряд України вніс зміни до Правил дорожнього руху. Відтак ПДР стали більш наближені до стандартів Європейського союзу.

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