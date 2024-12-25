Харьков под массированным ударом: есть "прилеты", вспыхнули пожары
Войска РФ массированно атакуют Харьков баллистическими ракетами. В городе вспыхнули пожары, есть повреждения инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и заявление главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прозвучала серия взрывов и есть еще выходы баллистики в сторону города. Находитесь в безопасных местах", - пишет Терехов.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, армия РФ нанесла по меньшей мере семь ударов.
"По предварительным данным, одно из попаданий зафиксировано попадание в Салтовском районе Харькова. Профильные службы выехали на осмотр. После вражеских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждение гражданской нежилой инфраструктуры", - сообщает Синегубов.
Экстренные службы работают над ликвидацией последствий. По его словам, известно, что ранение получил 39-летний гражданский мужчина. Медики экстренной помощи госпитализировали пострадавшего.
Угроза повторных ударов сохраняется.
Обновлено 07:40. В Харькове в Немышлянском районе - удар по частному дому. Пострадал один человек.
Всего в городе известно уже о трех пострадавших в результате атаки.
Напомним, что в Сочельник российские войска атаковали Кривой Рог ракетами, попав в жилую 4-этажку. Из-за чего 17 человек постраждали, погибший. После чего украинские регионы атаковали "Шахеды".
Утром же российская армия решила массированно атаковать Украину ракетами, запустив их с Ту-95мс, а также использовав "Калибры" из Черного моря и баллистику. Из-за масштабной ракетной атаки "Укрэнерго" экстренно выключает свет, чтобы сохранить энергосистему.
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