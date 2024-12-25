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Харьков под массированным ударом: есть "прилеты", вспыхнули пожары

Харьков, Среда 25 декабря 2024 06:36
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Харьков под массированным ударом: есть "прилеты", вспыхнули пожары Фото: россияне обстреливают Харьков баллистикой (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Войска РФ массированно атакуют Харьков баллистическими ракетами. В городе вспыхнули пожары, есть повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и заявление главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прозвучала серия взрывов и есть еще выходы баллистики в сторону города. Находитесь в безопасных местах", - пишет Терехов.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, армия РФ нанесла по меньшей мере семь ударов.

"По предварительным данным, одно из попаданий зафиксировано попадание в Салтовском районе Харькова. Профильные службы выехали на осмотр. После вражеских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждение гражданской нежилой инфраструктуры", - сообщает Синегубов.

Экстренные службы работают над ликвидацией последствий. По его словам, известно, что ранение получил 39-летний гражданский мужчина. Медики экстренной помощи госпитализировали пострадавшего.

Угроза повторных ударов сохраняется.

Обновлено 07:40. В Харькове в Немышлянском районе - удар по частному дому. Пострадал один человек.

Всего в городе известно уже о трех пострадавших в результате атаки.

Напомним, что в Сочельник российские войска атаковали Кривой Рог ракетами, попав в жилую 4-этажку. Из-за чего 17 человек постраждали, погибший. После чего украинские регионы атаковали "Шахеды".

Утром же российская армия решила массированно атаковать Украину ракетами, запустив их с Ту-95мс, а также использовав "Калибры" из Черного моря и баллистику. Из-за масштабной ракетной атаки "Укрэнерго" экстренно выключает свет, чтобы сохранить энергосистему.

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