В Украине объявили масштабную тревогу: Россия запустила ракеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По последней информации, по состоянию на 05:25 из акватории Черного моря зафиксированы пуски ракеты типа "Калибр". Мониторинговые каналы сообщали, что Россия вывела в море 3 корабля. Однако отметим, что информация о количестве кораблей неофициальная.

Кроме того, ночью Россия подняла с аэродрома Оленья стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Мониторинговые каналы также писали, что якобы были осуществлены пуски крылатых ракет.

В то же время отметим, что Россия продолжает атаковать Украину дронами. БпЛА до сих пор фиксируют Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Оновлено о 05:36

У КМВА підтвердили, що тривога пов'язана з ракетною небезпекою. Українців закликали не ігнорувати тривогу.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:33 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжує у більшості областей України.