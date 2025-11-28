В Украине введут длительный запрет на вылов раков: в чем причина и какие штрафы
С 1 декабря 2025 года в Украине стартует запрет на вылов раков в большинстве украинских водоемов. В некоторых локациях ловить их можно будет несколько дольше, ведь там запрет начнется с 15 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Почему ловить раков в Украине запрещают
Гражданам рассказали, что запрет на вылов раков вводится на водоемах Украины с целью сохранения и охраны их популяции в период:
- спаривания;
- вынашивания икры;
- первой линьки.
Глава Госрыбагентства Игорь Клименок напомнил, что речные раки - не только ценный пищевой продукт, но и важное звено экосистемы.
"Они выполняют роль санитаров водоемов, поедая остатки органики и очищая дно", - объяснил специалист.
Он добавил, что уменьшение популяции раков, вызванное, в частности, неблагоприятной экологической ситуацией и браконьерством, негативно влияет на общий природный баланс рек и озер.
"Поэтому обращаюсь к рыбакам с просьбой не забывать об ответственном отношении к этим речным жителям и придерживаться установленных ограничений", - подытожил Клименок.
Как долго продлится запрет на вылов раков
Согласно информации Госрыбагентства, запрет на вылов раков на водоемах Украины вводится:
- с 15 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года - на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах;
- с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года - на всех других рыбохозяйственных водных объектах.
Запрет на вылов раков в Украине стартует с декабря (иллюстрация: darg.gov.ua)
Украинцам напомнили также, что в целом в водоемах нашей страны встречаются три вида раков: длиннопалый, широкопалый и толстопалый.
Однако два последних - занесены в Красную книгу Украины, поэтому их вылов на территории Украины строго запрещен в течение всего года.
Уточняется, что в водоемах Закарпатской области, по научным данным, доминирующие группировки речных раков сформированы именно широкопалым раком (запрещенным к вылову).
Что "светит" рыбакам за нарушение запрета
В завершение в Госрыбагентстве напомнили, что за незаконную добычу раков предусмотрено наказание:
- от административного штрафа;
- до уголовной ответственности.
Кроме того, недобросовестные рыбаки должны будут возместить убытки, нанесенные рыбному хозяйству.
Так, за одного незаконно пойманного рака заплатить придется 3 332 гривны.
Напомним, с 10 октября 2025 года в некоторых областях Украины начал действовать запрет на вылов ручьевой форели.
Позже - с 1 ноября - в Украине стартовал осенне-зимний запрет на вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах.
Для охраны и создания благоприятных условий зимовки водных биоресурсов, территориальными управления Госрыбагентства были изданы соответствующие приказы - с указанием перечней и границ зимовальных ям, где вылов рыбы запрещен.
Кроме того, мы объясняли, какие рыболовные снасти строго запрещены в Украине и стоит ли на самом деле отпускать пойманную рыбу.
Читайте также о 7 видах рыб, которые в Украине можно ловить безлимитно - без ограничений и штрафов.