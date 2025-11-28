ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украине введут длительный запрет на вылов раков: в чем причина и какие штрафы

Пятница 28 ноября 2025 07:30
UA EN RU
В Украине введут длительный запрет на вылов раков: в чем причина и какие штрафы Скоро вылов раков в Украине будет запрещен (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С 1 декабря 2025 года в Украине стартует запрет на вылов раков в большинстве украинских водоемов. В некоторых локациях ловить их можно будет несколько дольше, ведь там запрет начнется с 15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Почему ловить раков в Украине запрещают

Гражданам рассказали, что запрет на вылов раков вводится на водоемах Украины с целью сохранения и охраны их популяции в период:

  • спаривания;
  • вынашивания икры;
  • первой линьки.

Глава Госрыбагентства Игорь Клименок напомнил, что речные раки - не только ценный пищевой продукт, но и важное звено экосистемы.

"Они выполняют роль санитаров водоемов, поедая остатки органики и очищая дно", - объяснил специалист.

Он добавил, что уменьшение популяции раков, вызванное, в частности, неблагоприятной экологической ситуацией и браконьерством, негативно влияет на общий природный баланс рек и озер.

"Поэтому обращаюсь к рыбакам с просьбой не забывать об ответственном отношении к этим речным жителям и придерживаться установленных ограничений", - подытожил Клименок.

Как долго продлится запрет на вылов раков

Согласно информации Госрыбагентства, запрет на вылов раков на водоемах Украины вводится:

  • с 15 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года - на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах;
  • с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года - на всех других рыбохозяйственных водных объектах.

В Украине введут длительный запрет на вылов раков: в чем причина и какие штрафыЗапрет на вылов раков в Украине стартует с декабря (иллюстрация: darg.gov.ua)

Украинцам напомнили также, что в целом в водоемах нашей страны встречаются три вида раков: длиннопалый, широкопалый и толстопалый.

Однако два последних - занесены в Красную книгу Украины, поэтому их вылов на территории Украины строго запрещен в течение всего года.

Уточняется, что в водоемах Закарпатской области, по научным данным, доминирующие группировки речных раков сформированы именно широкопалым раком (запрещенным к вылову).

Что "светит" рыбакам за нарушение запрета

В завершение в Госрыбагентстве напомнили, что за незаконную добычу раков предусмотрено наказание:

  • от административного штрафа;
  • до уголовной ответственности.

Кроме того, недобросовестные рыбаки должны будут возместить убытки, нанесенные рыбному хозяйству.

Так, за одного незаконно пойманного рака заплатить придется 3 332 гривны.

Напомним, с 10 октября 2025 года в некоторых областях Украины начал действовать запрет на вылов ручьевой форели.

Позже - с 1 ноября - в Украине стартовал осенне-зимний запрет на вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах.

Для охраны и создания благоприятных условий зимовки водных биоресурсов, территориальными управления Госрыбагентства были изданы соответствующие приказы - с указанием перечней и границ зимовальных ям, где вылов рыбы запрещен.

Кроме того, мы объясняли, какие рыболовные снасти строго запрещены в Украине и стоит ли на самом деле отпускать пойманную рыбу.

Читайте также о 7 видах рыб, которые в Украине можно ловить безлимитно - без ограничений и штрафов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рыбалка Госрыбагентство Рыба Правила поведения река Днепр Советы Рыбалка Водоёмы
Новости
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает