Реальные доходы украинцев растут несмотря на инфляцию, но за исключением пенсионеров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (март 2025 года).

По данным НБУ, реальные доходы пенсионеров начали снижаться во второй половине 2024 года, когда ускорилась инфляция.

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям, как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

Как отмечается в отчете, по данным Госстата, номинальная зарплата в 2024 году выросла на 23,1% г/г, а реальная - на 15,6% г/г. Быстрее всего росли реальные зарплаты в ИТ (25,4% г/г), сельском хозяйстве (20,7% г/г), медленнее всего - в сфере здравоохранения (2,9% г/г).

"По косвенным показателям, высокие темпы роста зарплат сохранились в начале 2025 года. Растут и доходы домохозяйств, связанные с бюджетным финансированием, в том числе выплаты военным и социальные выплаты", - говорится в обзоре.

В НБУ отмечают, что с марта пенсии в Украине были повышены (через индексацию на 11,5%).