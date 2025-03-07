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Реальные доходы украинцев растут несмотря на инфляцию, но за исключением пенсионеров

Украина, Пятница 07 марта 2025 09:45
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Реальные доходы украинцев растут несмотря на инфляцию, но за исключением пенсионеров Фото: реальные зарплаты пенсионеров начали снижаться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Реальные зарплаты украинцев (с учетом инфляции) растут высокими темпами. Однако реальная пенсия снижается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (март 2025 года).

По данным НБУ, реальные доходы пенсионеров начали снижаться во второй половине 2024 года, когда ускорилась инфляция.

Реальные доходы украинцев растут несмотря на инфляцию, но за исключением пенсионеров

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям, как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

Как отмечается в отчете, по данным Госстата, номинальная зарплата в 2024 году выросла на 23,1% г/г, а реальная - на 15,6% г/г. Быстрее всего росли реальные зарплаты в ИТ (25,4% г/г), сельском хозяйстве (20,7% г/г), медленнее всего - в сфере здравоохранения (2,9% г/г).

Реальные доходы украинцев растут несмотря на инфляцию, но за исключением пенсионеров

"По косвенным показателям, высокие темпы роста зарплат сохранились в начале 2025 года. Растут и доходы домохозяйств, связанные с бюджетным финансированием, в том числе выплаты военным и социальные выплаты", - говорится в обзоре.

В НБУ отмечают, что с марта пенсии в Украине были повышены (через индексацию на 11,5%).

Напомним, средний размер пенсии за 2024 год увеличился на 7,5% до 5 789 гривен. Инфляция в декабре ускорилась до 12,0%, а средняя за год составила 6,5%.

С 1 марта 2025 года в Украине провели индексацию пенсий, в результате чего средняя пенсия вырастет на 9,6%.

Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен.

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