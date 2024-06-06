Базовая социальная помощь: что предлагают в Кабмине и как это отразится на пенсиях

Министерство социальной политики Украины подготовило проекты изменений в законы о предоставлении базовой социальной помощи и социальных стипендий. Предлагается отказаться от прожиточного минимума при установлении размеров выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

"Целью проекта акта является консолидация программ социальной поддержки, направленных на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан, выведение таких семей из сложных жизненных обстоятельств и повышение адресности государственной помощи", - говорится в документе.

Также предлагается для людей, получивших право на пенсию по возрасту или достигших пенсионного возраста, но не получивших права на пенсионную выплату, размер базовой величины определять пропорционально страховому стажу.

Обоснование документа

Как отмечается в пояснительной записке, показатель прожиточного минимума на законодательном уровне утратил свою первичную сущность как критерий, определяющий риск попадания граждан за черту бедности, и стал расчетным показателем, к которому привязано все больше разных выплат, доплат и значительного количества несвойственных системе социальной поддержки показателей.

В настоящее время в законодательстве к прожиточному минимуму привязано более 180 различных видов выплат, значительная часть которых не имеет отношения к прожиточному минимуму как к критерию бедности. Во многих случаях размер социальных пособий зависит не от того, являются ли общие доходы семьи ниже показателя прожиточного минимума, а просто определяются как определенный коэффициент (как меньше, так и выше 100% прожиточного минимума).

"Такая ситуация делает невозможным использование прожиточного минимума по его основному назначению, - эффективного определения риска попадания украинцев за черту бедности, и соответственно - быстрого реагирования государства на такой риск. Ведь повышение законодательно установленного прожиточного минимума автоматически приводит к необходимости пересчета и всех несвойственных показателей, что, в свою очередь, приводит к значительному фискальному давлению на бюджет", - говорится в документе.

Что предлагается

Согласно проекту, размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Размер базовой величины для семьи определяется на уровне 100 процентов от такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 70 процентов от такой базовой величины - для каждого следующего члена семьи, согласно которым рассчитывается помощь.

Для каждого ребенка младше 6 лет; ребенка с инвалидностью; лица с инвалидностью I или II группы; ребенка, который содержится матерью, не состоящей в браке, и запись об отце, которого в Книге регистрации рождений производится в установленном порядке по указанию матери, а также ребенка, который содержится отцом или усыновителем, не состоящим в браке; ребенка, воспитывающегося в многодетной семье и входящего в состав семьи, размер базовой величины определяется на уровне 100 процентов от такой базовой величины.

Влияние на размер пенсии

Для лиц, получивших право на пенсию по возрасту, или достигших возраста, определенного частью первой статьи 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, но не получивших права на пенсионную выплату в связи с отсутствием страхового стажа, предусмотренного указанной статьей, размер базовой величины определяется/устанавливается пропорционально страховому стажу таких лиц и составляет:

для лиц со страховым стажем менее 10 лет - 60 процентов,

для лиц со страховым стажем от 10 до 20 лет – 70 процентов,

для лиц со страховым стажем от 20 до 30 лет – 80 процентов,

для лиц со страховым стажем 30 и более лет – 100 процентов от такой базовой величины.

Размер базовой помощи

Министерство социальной политики предлагает установить базовую величину на 2025 год в размере 4 000 грн на первое лицо в домохозяйстве, и 70% от этой суммы - на следующих получателей (за исключением ряда категорий, нуждающихся в усиленной социальной защите, как дети до 6 лет; дети и взрослые лица с инвалидностью;

В случае введения базовой социальной помощи, по оценкам Министерства социальной политики, расходы на нее будут соразмерны расходам в 2024 году.

При расчете базовой величины в размере 4 000 тыс. грн для примера взята среднестатистическая семья, состоящая из двух взрослых трудоспособных лиц и двух детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Прожиточный минимум для такой семьи составляет:

12 448 грн = 3028 грн (прожиточный минимум для трудоспособных лиц) х 2 человека + 3196 (прожиточный минимум для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет) х 2 человека)

С учетом ожидаемого увеличения прожиточного минимума в 2025 году на 12,8% и уровня инфляции потребительских цен на 8,9% прожиточный минимум для одного человека из такой семьи составит 3 822,75 грн (12 448 грн х 12,8% х 8,9%: 4 человека).

Согласно расчету базовой социальной помощи, предложенного в законопроекте, такая семья будет получать 4000 грн + 2800 грн х 3 человека = 12 400 грн, что равно действующему прожиточному уровню семьи.