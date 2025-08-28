В Украине утратил силу Хозяйственный кодекс: Минюст объяснил, что меняется и для кого

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Почему Хозяйственный кодекс "отменен"

В Минюсте напомнили, что сегодня, 28 августа 2025 года, вводится в действие закон Украины №4196-IX (от 9 января 2025 года) "Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц".

Именно вследствие этого Хозяйственный кодекс Украины (ХКУ) теряет силу.

"Безусловно, отказ от основополагающего законодательного акта, который два десятилетия регламентировал сферу хозяйствования в Украине, вызывает у бизнес-сообщества много вопросов и в целом беспокойство относительно сохранения полноты правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений", - признали в министерстве.

Отмечается в то же время, что значительная часть положений ХКУ или дублирует нормы специальных законов, или является устаревшей (то есть потерявшей свою ценность).

В Минюсте объяснили, что с введением в действие этого закона начинается трехлетний переходный период - как своеобразный "мягкий старт" реформы.

"Подытоживая результаты проведенного анализа, считаем, что общественные отношения, которые охватывал предмет регулирования ХКУ, не останутся за пределами правового поля, а его отмена не будет иметь существенного влияния на деятельность субъектов хозяйствования как в период реформы, так и после ее завершения", - сообщили в разъяснении ведомства.

В чем заключается содержание реформы

Согласно информации министерства, в течение первых шести месяцев переходного периода субъекты управления объектами государственной собственности должны принять решение о преобразовании государственных предприятий:

либо в акционерное общество;

либо в общество с ограниченной ответственностью.

"В случае, если такое решение не будет принято в установленный срок, правительство принимает решение о передаче единого имущественного комплекса соответствующего государственного предприятия в сферу управления Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ, - Ред.)", - объяснили гражданам.

Уточняется, что ФГИУ в свою очередь - в течение года со дня оформления передачи - принимает решение:

либо о прекращении предприятия;

либо о приватизации его единого имущественного комплекса.

Кроме того, закон предусматривает реформирование институтов права хозяйственного ведения и права оперативного управления (которые до его принятия составляли основу правового режима имущества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики).

Ожидается, что после завершения реформ правовой режим имущества таких субъектов будет составлять право собственности или узуфрукт государственного имущества (личное безвозмездное владение и пользование).

"Также следует отметить, что реформа коснется и предприятий коммунальной и частной форм собственности, организационно-правовые формы которых должны претерпеть изменения", - добавили в Минюсте.

Что меняет введенный в действие закон: некоторые из положений

В министерстве рассказали, что со дня введения в действие закона запрещается создание юридических лиц в организационно-правовых формах:

государственного предприятия (государственного коммерческого предприятия, государственного некоммерческого предприятия, казенного предприятия);

коммунального предприятия (коммунального коммерческого предприятия, коммунального некоммерческого предприятия);

совместного коммунального предприятия;

частного предприятия;

иностранного предприятия;

дочернего предприятия;

предприятия объединения граждан (религиозной организации, профсоюза);

предприятия потребительской кооперации.

"Закон №4196 в целом предусматривает реформирование организационно-правовых форм юридических лиц и, в частности изъятие из правового поля украинского законодательства такой организационно-правовой формы как "предприятие", - уточнили в Минюсте.

Вместе с тем на переходный период, предусмотренный законом - для реформирования организационно-правовых форм юридических лиц (три года) - текущая хозяйственная деятельность предприятий может быть продолжена и будет основываться на его нормах.

"Через три года со дня введения в действие закона запрещается внесение изменений в сведения о государственных предприятиях (государственные коммерческие предприятия, казенные предприятия), коммунальные предприятия, совместные коммунальные предприятия, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (с определенными исключениями, - Ред.)", - добавили в министерстве.

Уточняется, что в части регулирования отношений по созданию или деятельности обществ, основанных частными субъектами, следует обращаться к специальным законам (например "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью").