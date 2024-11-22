Схема "ФЛП вместо найма": как отличить фрилансеров от наемных работников

Как побороть популярную среди работодателей схему оптимизации налогов через использование ФЛП вместо найма сотрудников – читайте в авторской колонке координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированного эксперта "CASE Украина" Олега Гетмана.

В последние месяцы ведутся активные дискуссии относительно важности детенизации экономики, минимизации коррупции – как дополнительных источников финансирования обороны страны и выравнивания конкуренции.

Насколько значительны потери от схем с упрощенной системой налогообложения – ответ на этот вопрос дали специалисты аналитических центров "CASE-Украина" и ІСЕТ, которые провели новое исследование крупнейших схем теневой экономики, при поддержке CIPE и "ІСАР Єднання", и на основе обновленных данных привели выводы исследования посредством графики.

Лидерами среди крупнейших схем минимизации налогов стали схемы с контрабандой и серым импортом – связанные с ними потери бюджета оцениваются в 120–167 млрд грн в год; и схемы с заработными платами в конвертах – 115–230 млрд грн потерь бюджета в год.

Оффшорные схемы, незаконное обращение контрафактных товаров, формирование схемного налогового кредита – значительно уменьшились по сравнению с прошлыми годами.

Схема "ФЛП вместо найма", когда вместо оформления трудовых отношений с работниками компании предлагают гражданам оформить ФЛП и подписывают с ними договор о предоставлении услуг, достигает по оборотам до 45 млрд грн в год и приводит к недопоступлениям госбюджета в сумме 4-10 млрд грн за год.

Что делать со схемой "ФЛП вместо найма"

Предложения Минфина

В первую очередь государству следует сосредоточиться на крупнейших схемах минимизации налогов, которые приводят к потерям бюджета в сотни миллиардов гривен в год. К счастью, в этом году, после нескольких лет проволочек, движение в этом направлении началось. Так, парламент принял в целом революционные проекты по полной перезагрузке Таможни и Бюро экономической безопасности – комиссиями с решающим голосом международников.

Поэтому существует большая вероятность, что народные депутаты обратят внимание и на меньшие по объемам схемы, в том числе потому, что необходимость таких изменений предусмотрена Меморандумом с МВФ. В Меморандуме, в частности, отмечено, что Украина будет стремиться "сделать экономически нецелесообразным использование системы упрощенного налогообложения для перевода правовой базы трудовых отношений в гражданско-правовую плоскость".

Также много внимания в Меморандуме с МВФ уделено Нацстратегии доходов, содержащей крайне негативные пункты по упрощенке. Вместо того, чтобы решить конкретные проблемы с упрощенной системой налогообложения, Минфин предлагает "стрелять из пушек по воробьям", что крайне негативно повлияет на микробизнес в целом.

В частности, Нацстратегия предлагает:

введение РРО для всех групп ФЛП,

введение товарного учета для всех групп ФЛП,

переход на НДС после достижения оборота 1 млн грн в текущем году,

ликвидация упрощенной системы для аграриев,

открытие банковской тайны, возможность ареста счетов и имущества предпринимателей без решения суда.

Эти предложения Минфина превращают упрощенную систему в общую, нивелируют одно из немногих преимуществ нашей страны, и в то же время не решают проблем со злоупотреблениями упрощенкой, а лишь будут способствовать тенизации и коррупции.

Предложения аналитических центров

Совместные предложения аналитических центров – участников Экономической экспертной платформы – следующие.

Необходимо сохранить текущую упрощенную систему налогообложения как одно из немногих преимуществ нашей страны. В то же время для минимизации злоупотреблений крупным бизнесом упрощенной системой необходимо:

а) законодательно определить критерии для разделения трудовых отношений и фриланса (законопроект №5054-1);

б) предусмотреть возможность применения повышенной ставки единого налога на услуги в 3 группе ФЛП;

в) выделить налог на землю и недвижимость в едином налоге 1, 2, 3 групп;

г) внедрить механизмы стимулирования покупателя получать чек;

д) отменить обязанность использовать РРО для всех ФЛП 2 и 3 группы, кроме четко очерченного круга плательщиков с повышенным риском превышения лимитов, который должен определяться исключительно на основе экономической целесообразности.

Для минимизации схемы "ФЛП вместо найма" ключевым является законодательное введение четких критериев трудовых отношений и качественного механизма контроля. Эти нормы профессионально выписаны в проекте закона №5054-1, несколько лет назад наработанном совместно народными депутатами, аналитическими центрами и ведущими бизнес ассоциациями.

В частности, проектом предусмотрено, что работа может быть признана выполняемой в пределах трудовых отношений, независимо от названия и вида договорных отношений между сторонами, если имеются четыре и более указанных признаков трудовых отношений:

личное выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;

осуществление регулирования процесса труда, носящего постоянный характер и, как правило, не предполагающего установление лицу конкретно определенного результата (объема) работ за определенный период времени;

выполнение работы на определенном или согласованном с лицом, в интересах которого выполняется работа, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка;

организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места), обеспечивается лицом, в интересах которого выполняется работа;

систематическая выплата лицу, выполняющему работу, вознаграждения в денежной и/или натуральной форме;

установление лицом, в интересах которого выполняется работа, продолжительности рабочего времени и времени отдыха;

возмещение поездок и других финансовых расходов, связанных с выполнением работы, лицом, в интересах которого выполняется работа.

При установлении наличия трудовых отношений по трудовому договору, заключенному физическим лицом с физическим лицом-предпринимателем, использующим наемный труд, работа может быть признана выполняемой в пределах трудовых отношений, независимо от названия и вида договорных отношений между сторонами, если есть шесть и более отмеченных признаков наличия трудовых отношений.

Проверка и квалификация вида отношений – упомянутым законопроектом возложена на Государственную службу по вопросам труда, которая исключительно в судебном порядке доказывает наличие нарушений в соответствии с нормами ПЗУ №5054-1.

По мнению специалистов аналитических центров, проект №5054-1 содержит лишь несколько недостатков, которые необходимо исправить ко второму чтению: а) унифицировать критерии трудовых отношений для юридических и физических лиц-предпринимателей, привести их к шести критериям из семи; б) дополнить полномочия инспекции по труду правом обращения в суд относительно критериев трудовых отношений.

Надеемся, что народные депутаты учтут предложения аналитических центров и в ближайшее время реализуют проект №5054-1 с необходимыми доработками ко второму чтению, в то же время оставив вредоносные пункты Нацстратегии доходов лишь на бумаге.

В настоящее время важна скорейшая перезагрузка БЭБ, ГТС, ГНС, Нацполиции с решающим голосом международных экспертов. Это необходимо для улучшения результативности и минимизации коррупционных рисков при их работе.