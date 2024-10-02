Работали на спецслужбы РФ. Четырех киевлян задержали за поджог военных авто

В Киеве правоохранители разоблачили четырех местных жителей, которые поджигали военные автомобили. Они работали на российские спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным правоохранителей, одним из задержанных оказался 21-летний парень. Он облил зажигательной смесью пикап Opel Campo и поджег его. Огонь повредил моторный отсек, но спасатели успели вовремя потушить автомобиль.

"Уже через считанные часы сотрудники полиции совместно с СБУ задержали подозреваемого по месту его работы. За совершенное фигурант денег не получил", - рассказали в полиции.

Фото: задержание парня за поджог авто (kyiv.npu.gov.ua)

Второй задержанной стала 34-летняя наркозависимая киевлянка, которая из-за долгов захотела "легких" денег. Она подпалила военный Volkswagen Jetta в Дарницком районе Киева. Авто сгорело полностью, пожар повредил и другие автомобили, которые были припаркованы рядом.

"Несмотря на отправленное спецслужбам РФ видео, денег злоумышленница не дождалась", - отметили полицейские.

Фото: задержанная киевлянка, которую полиция подозревает в поджоге авто (kyiv.npu.gov.ua)

Другой инцидент с поджогом авто произошел также в Дарницком районе. Двое парней 26 и 29 лет подпалили микроавтобус Volkswagen при помощи легковоспламеняющейся смеси. Автомобиль принадлежал военнослужащему.

"Далеко убежать поджигателям не удалось, поскольку их уже через несколько минут задержали полицейские недалеко от места совершения преступления. Отправить видео с подтверждением выполненного задания сообщники не успели и обещанные вражескими агентами деньги также не получили", - подчеркнули в полиции.

Фото: подозреваемые в поджоге авто военного парни (kyiv.npu.gov.ua)

По состоянию на сейчас все злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.