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В Украине впервые высказались о падении режима Асада

Киев, Воскресенье 08 декабря 2024 15:28
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В Украине впервые высказались о падении режима Асада Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина готова работать над возобновлением отношений с Сирией в будущем. Сейчас необходимо приложить усилия для стабилизации региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига в X (Twitter).

"Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина. Он всегда изменяет тем, кто на него полагается. Сейчас главная цель - восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия", - отметил Сибига.

Глава МИД заявил о важности приложить усилия для стабилизации региона, обеспечить политический диалог в Сирии для функционирования государственных институций.

"Мы выражаем готовность проложить путь к возобновлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа", - заявил министр.

Следует отметить, что комментарий главы МИД Андрея Сибиги был первой реакцией Украины на свержение режима Башара Асада в Сирии.

Крах режима Асада в Сирии

В воскресенье, 8 декабря, сирийские повстанцы зашли в Дамаск, что ознаменовало крах режима Башара Асада в Сирии. Следует добавить, что правительственные войска не оказывали значительного сопротивления оппозиционным силам.

СМИ сообщают, что сам Асад вылетел из Дамаска российским самолетом. Где сейчас находится бывший сирийский диктатор - неизвестно. Издание Reuters предполагает, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.

Россия на фоне событий в Сирии выводит свои корабли с морских баз, а также перекидывает остатки вооружения.

Больше того, что происходит в Сирии и где сейчас может быть Асад - узнайте в материале РБК-Украина.

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