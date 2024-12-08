В Украине впервые высказались о падении режима Асада

Украина готова работать над возобновлением отношений с Сирией в будущем. Сейчас необходимо приложить усилия для стабилизации региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига в X (Twitter).

"Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина. Он всегда изменяет тем, кто на него полагается. Сейчас главная цель - восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия", - отметил Сибига.

Глава МИД заявил о важности приложить усилия для стабилизации региона, обеспечить политический диалог в Сирии для функционирования государственных институций.

"Мы выражаем готовность проложить путь к возобновлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа", - заявил министр.

Следует отметить, что комментарий главы МИД Андрея Сибиги был первой реакцией Украины на свержение режима Башара Асада в Сирии.