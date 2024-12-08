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РФ выводит корабли и перебрасывает остатки оружия из Сирии, - украинская разведка

Сирия, Воскресенье 08 декабря 2024 13:33
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РФ выводит корабли и перебрасывает остатки оружия из Сирии, - украинская разведка Фото: РФ выводит корабли и перебрасывает остатки оружия самолетами с баз в Сирии (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия выводит корабли и перебрасывает остатки оружия самолетами с баз в Сирии. Это происходит на фоне падения режима Башара Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Так, стремительный процесс свержения режима Башара Асада в Сирии обозначился бегством российского контингента с территории страны.

"После потери контроля над Дамаском на фоне продолжения наступательной операции оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад ранее отдал в пользование Москве в качестве платы за свою безопасность", - рассказали разведчики.

В частности, 9 декабря из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота РФ.

"Также россияне перебрасывают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники военными бортами с авиабазы в Хмемими", - констатируют в ГУР.

РФ выводит корабли и перебрасывает остатки оружия из Сирии, - украинская разведка

РФ выводит корабли и перебрасывает остатки оружия самолетами с баз в Сирии (t.me/DIUkraine)

Что происходит в Сирии

После взятия сирийскими повсстанцами Дамаска, оппозиционные к режиму президента Сирии Башара Асада силы движутся к побережью.

В столице Сирии, Дамаске, под контролем оппозиционных к Асаду сил находится резиденция диктатора, правительственные здания и центральный офис национального телевидения.

Что сейчас известно о ситуации в Сирии и где находится президент Сирии Башар Асад - читайте в материале РБК-Украина.

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