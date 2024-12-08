РФ выводит корабли и перебрасывает остатки оружия из Сирии, - украинская разведка

Россия выводит корабли и перебрасывает остатки оружия самолетами с баз в Сирии. Это происходит на фоне падения режима Башара Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

Так, стремительный процесс свержения режима Башара Асада в Сирии обозначился бегством российского контингента с территории страны.

"После потери контроля над Дамаском на фоне продолжения наступательной операции оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад ранее отдал в пользование Москве в качестве платы за свою безопасность", - рассказали разведчики.

В частности, 9 декабря из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота РФ.

"Также россияне перебрасывают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники военными бортами с авиабазы в Хмемими", - констатируют в ГУР.

РФ выводит корабли и перебрасывает остатки оружия самолетами с баз в Сирии (t.me/DIUkraine)