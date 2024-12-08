ua en ru
Вс, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, - Reuters

Сирия, Воскресенье 08 декабря 2024 11:31
UA EN RU
Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, - Reuters Фото: президент Сирии Башар Асад (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Его самолет летел по странному маршруту и исчез с радаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным веб-сайта Flightradar, которые приводит издание, самолет Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда столица была захвачена повстанцами.

Самолет сначала летел в сторону прибрежного региона Сирии, оплота алавитской секты Асада, но затем сделал резкий разворот и летел в противоположном направлении несколько минут, прежде чем исчез с карты.

Reuters не смогло сразу определить, кто был на борту. В то же время два источника в Сирии рассказали изданию, что "существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку остается загадкой, почему самолет сделал неожиданный разворот и исчез с карты".

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Башар Асад Война в Сирии
NEWS
За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1460 солдат и систему ПВО, - ВСУ
За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1460 солдат и систему ПВО, - ВСУ
DAILY
Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие