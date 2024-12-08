Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, - Reuters

Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Его самолет летел по странному маршруту и исчез с радаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно данным веб-сайта Flightradar, которые приводит издание, самолет Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда столица была захвачена повстанцами.

Самолет сначала летел в сторону прибрежного региона Сирии, оплота алавитской секты Асада, но затем сделал резкий разворот и летел в противоположном направлении несколько минут, прежде чем исчез с карты.

Reuters не смогло сразу определить, кто был на борту. В то же время два источника в Сирии рассказали изданию, что "существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку остается загадкой, почему самолет сделал неожиданный разворот и исчез с карты".

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