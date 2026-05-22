В Украине впервые отреагировали на идею Мерца о спецстатусе в ЕС

Качка подчеркнул, на сегодняшний день это является самой главной целью для Украины.

"Письмо содержит достаточно четкий акцент на то, что все идеи изложенные в этом письме направлены на то, чтобы быстрее помочь Украине интегрироваться и полноценно вступить в Евросоюз, в различных форматах, на этом есть ударение. Поэтому риск того, что речь идет о каких-то альтернативах, устранен", - рассказал он.

Вице-премьер-министр добавил, что само название и содержание предложений требуют обсуждения и согласования. Он отметил, что это первое предложение и эти идеи проговаривались в понедельник в Берлине.

Позиция Украины

"Президент Украины озвучивал позицию касательно членства Украины. Она неизменна. Пока продолжаются дискуссии, продолжается поиск модальности, которая может привести к членству. Они имеют место, но они не могут подменить нашей стратегической позиции: полноценное, полноправное членство в ЕС", - подчеркнул Сибига.

Он отметил, что, исходя из этих позиций, относился бы к любым инициативам, которые возникают в тех или иных столицах.

"Они являются публичными и не публичными. Мы знакомы с этими мнениями, с нами советуются. Но позиция Украины - полноправное и полноценное членство в ЕС. И мы также представляем наше видение, как мы можем этого достигать", - подчеркнул глава МИД.