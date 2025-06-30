На Киев и область надвигаются опасные метеоявления: к чему готовиться
В Киеве и области синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях из-за сильного ветра. Непогода будет бушевать в течение понедельника, 30 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Telegram.
По данным синоптиков, в ближайший час и до конца суток 30 июня в регионе ожидаются мощные порывы ветра скоростью 15-20 м/с.
В связи с этим объявлен I уровень опасности - желтый.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.
Жителей столицы и области призывают быть внимательными, не парковать автомобили под деревьями и линиями электропередач, а также закрепить все, что может быть сорвано ветром. Коммунальные службы уже переведены в режим повышенной готовности.
Сегодня, 30 июня, в Киевской области ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Погоду будет сопровождать северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха по области составит от +20 до +25 градусов, в Киеве - от +21 до +23°.
По состоянию на 7:20 в столице фиксируется +17°, относительная влажность - 61%, атмосферное давление - 741 мм рт. ст.
Желтый уровень опасности: что это значит
Желтый - это первый уровень погодной опасности, когда условия потенциально опасны для населения, объектов инфраструктуры и окружающей среды. В этот период стоит быть особенно внимательными, следить за официальными сообщениями и прогнозами, а также избегать рискованных ситуаций.
Что означают уровни опасности:
В Украине предусмотрено три уровня погодной опасности:
Желтый - погодные явления могут представлять опасность. Нужна повышенная бдительность и осторожность.
Оранжевый - второй уровень. Условия уже являются опасными и могут повлечь реальную угрозу для жизни и здоровья, а также повреждение объектов инфраструктуры. Стоит максимально ограничить пребывание на улице и принять меры безопасности.
Красный - самый высокий уровень. Такие погодные условия представляют серьезную угрозу для жизни, могут приводить к массовым разрушениям и чрезвычайным ситуациям. В таких случаях рекомендуется прекратить любую деятельность в зоне непогоды, укрыться в безопасном месте и следовать инструкциям экстренных служб.
Напомним, недавно Киев накрыл град с грозой. В результате этого местами затопило улицы.
А вот Европу в ближайшие дни накроет волна аномальной жары с температурой до +42°C. Метеослужбы Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции уже предупредили об опасности и вводят чрезвычайные меры.
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