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На Киев и область надвигаются опасные метеоявления: к чему готовиться

Киев, Понедельник 30 июня 2025 08:34
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На Киев и область надвигаются опасные метеоявления: к чему готовиться Фото: на Киев и область надвигаются опасные метеоявления (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве и области синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях из-за сильного ветра. Непогода будет бушевать в течение понедельника, 30 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Telegram.

По данным синоптиков, в ближайший час и до конца суток 30 июня в регионе ожидаются мощные порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

В связи с этим объявлен I уровень опасности - желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Жителей столицы и области призывают быть внимательными, не парковать автомобили под деревьями и линиями электропередач, а также закрепить все, что может быть сорвано ветром. Коммунальные службы уже переведены в режим повышенной готовности.

На Киев и область надвигаются опасные метеоявления: к чему готовиться

Сегодня, 30 июня, в Киевской области ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Погоду будет сопровождать северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха по области составит от +20 до +25 градусов, в Киеве - от +21 до +23°.

По состоянию на 7:20 в столице фиксируется +17°, относительная влажность - 61%, атмосферное давление - 741 мм рт. ст.

Желтый уровень опасности: что это значит

Желтый - это первый уровень погодной опасности, когда условия потенциально опасны для населения, объектов инфраструктуры и окружающей среды. В этот период стоит быть особенно внимательными, следить за официальными сообщениями и прогнозами, а также избегать рискованных ситуаций.

Что означают уровни опасности:

В Украине предусмотрено три уровня погодной опасности:

Желтый - погодные явления могут представлять опасность. Нужна повышенная бдительность и осторожность.

Оранжевый - второй уровень. Условия уже являются опасными и могут повлечь реальную угрозу для жизни и здоровья, а также повреждение объектов инфраструктуры. Стоит максимально ограничить пребывание на улице и принять меры безопасности.

Красный - самый высокий уровень. Такие погодные условия представляют серьезную угрозу для жизни, могут приводить к массовым разрушениям и чрезвычайным ситуациям. В таких случаях рекомендуется прекратить любую деятельность в зоне непогоды, укрыться в безопасном месте и следовать инструкциям экстренных служб.

Напомним, недавно Киев накрыл град с грозой. В результате этого местами затопило улицы.

А вот Европу в ближайшие дни накроет волна аномальной жары с температурой до +42°C. Метеослужбы Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции уже предупредили об опасности и вводят чрезвычайные меры.

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