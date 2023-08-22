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В Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам, - Резников

Вторник 22 августа 2023 22:08
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В Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам, - Резников Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинским военкоматам уже этой осенью предоставят доступ ко всем государственным реестрам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время Международного ветеранского форума.

"Где-то к середине осени мы оцениваем, что выйдем на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов. Сегодня мы на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией", - рассказал министр.

Он уточнил, что такое решение позволит автоматически получать информацию от реестров Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел и Государственной пограничной службы.

"Все реестры, которые есть, будут автоматически заходить в базу, и в ТЦК у каждого гражданина будет меньше поводов ходить по коридорам, только когда непосредственно необходимо там появиться", - добавил Резников.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине после начала полномасштабного вторжения россиян объявили военное положение и общую мобилизацию. Их продлевали уже несколько раз.

Недавно полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко подчеркивал, что сотрудники военкоматов имеют право выдавать повестки и на пляжах, и на блокпостах, и на остановках общественного транспорта.

Также мы писали, к каким последствиям может привести неявка по повестке, которую положили в почтовый ящик.

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