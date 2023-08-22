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В Україні військкомати отримають доступ до всіх державних реєстрів, - Резніков

Вівторок 22 серпня 2023 22:08
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В Україні військкомати отримають доступ до всіх державних реєстрів, - Резніков Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українським військкоматам уже цієї осені нададуть доступ до всіх державних реєстрів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час Міжнародного ветеранського форуму.

"Десь до середини осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів. Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією", - розповів міністр.

Він уточнив, що таке рішення дозволить автоматично отримувати інформацію від реєстрів Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ та Державної прикордонної служби.

"Всі реєстри, які є, автоматично заходитимуть у базу, і в ТЦК у кожного громадянина буде менше приводів ходити коридорами, тільки коли безпосередньо необхідно там з'явитися", - додав Резніков.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні після початку повномасштабного вторгнення росіян оголосили воєнний стан та загальну мобілізацію. Їх продовжували вже кілька разів.

Нещодавно полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко наголошував, що співробітники військкоматів мають право видавати повістки і на пляжах, і на блокпостах, і на зупинках громадського транспорту.

Також ми писали, до яких наслідків може призвести неявка за повісткою, яку поклали в поштову скриньку.

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