Из Украины выезжают 17-летние девушки и парни. Образовательный омбудсмен назвала причины

Украину покидают не только 17-летние юноши, родители которых опасаются мобилизации, но и девушки. Полных данных об этом нет.

"У меня нет статистики, поэтому не могу сказать, массовая ли эта проблема. Но об этом мы периодически говорим с образовательными управленцами на уровне областей и громад, что в 10-11 классах начинает учиться одно количество детей, а заканчивает классы совсем другое", - сказала она.

По ее словам, дети не отчисляются из украинских школ, а переходят на дистанционное обучение, поэтому статистика может быть, но она не соответствует реальной ситуации.

По статистике, в этом году на Национальный мультипредметный тест (НМТ) зарегистрировалось 312 490 человек. Это на 18% меньше, чем в прошлом году. "20 071 ребенок сдает тест за рубежом. Большинство стран, куда едет наша молодежь, не требует теста НМТ", - сказала Лещик.

По ее мнению, чаще решение уехать с ребенком принимают именно родители. "Я говорила с родителями, которые такие решения принимали, и они обращали внимание на неоднозначность заявлений о мобилизации с 18-летнего возраст", - сообщила омбудсмен.

Но выезжают за границу не только 17-летние парни, но и девушки, сообщила Лещик. "Растет оплата за контрактное обучение в учреждениях высшего образования, это тоже может способствовать выезду за границу", - добавила она.