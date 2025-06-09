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З України виїздять 17-річні дівчата і хлопці. Освітній омбудсмен назвала причини

Україна, Понеділок 09 червня 2025 08:58
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З України виїздять 17-річні дівчата і хлопці. Освітній омбудсмен назвала причини Фото: Україну залишають 17-річні дівчата (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Олександр Білоус

Україну залишають не тільки 17-річні юнаки, батьки яких побоюються мобілізації, а й дівчата. Повних даних про це немає.

Про це освітній омбудсмен Надія Лещик сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

"У мене немає статистики, тому не можу сказати, чи масова ця проблема. Але про це ми періодично говоримо з освітніми управлінцями на рівні областей і громад, що в 10-11 класах починає вчитися одна кількість дітей, а закінчує класи зовсім інша", - сказала вона.

За її словами, діти не відраховуються з українських шкіл, а переходять на дистанційне навчання, тому статистика може бути, але вона не відповідає реальній ситуації.

За статистикою, цього року на Національний мультипредметний тест (НМТ) зареєструвалося 312 490 осіб. Це на 18% менше, ніж торік. "20 071 дитина складає тест за кордоном. Більшість країн, куди їде наша молодь, не вимагає тесту НМТ", - сказала Лещик.

На її думку, частіше рішення виїхати з дитиною ухвалюють саме батьки. "Я говорила з батьками, які такі рішення приймали, і вони звертали увагу на неоднозначність заяв про мобілізацію з 18-річного віку", - повідомила омбудсмен.

Але виїжджають за кордон не тільки 17-річні хлопці, а й дівчата, повідомила Лещик. "Зростає оплата за контрактне навчання в закладах вищої освіти, це теж може сприяти виїзду за кордон", - додала вона.

Прогнози щодо біженців

Більшість біженців покинули Україну ще після початку війни 2022 року. Однак відтік триває і зараз. За даними Агентства ООН у справах біженців, від початку 2025 року Україну покинуло 100 тисяч осіб.

За даними Єврокомісії, кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб у січні 2025 року. Передбачається, що кількість залишиться стабільною протягом 2025 року, а потім знизиться до 4,1 млн до кінця 2025 року і до 3,8 млн до кінця 2026 року.

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