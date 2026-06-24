В Украине вывели уникальный сорт лопуха: как "сорняк" может стать новым овощем

Украинские специалисты превратили привычный для многих лопух в перспективную овощную культуру. Это растение - не только полезно для здоровья, но и открывает новые возможности для предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания AgroTimes.

Главное: Новое растение : украинские специалисты вывели собственный сорт лопуха под названием "Именинник", который классифицируют как овощную культуру.

: украинские специалисты вывели собственный сорт лопуха под названием "Именинник", который классифицируют как овощную культуру. Почему это важно : лопух обладает высоким содержанием полезных веществ и потенциалом для коммерческого овощеводства.

: лопух обладает высоким содержанием полезных веществ и потенциалом для коммерческого овощеводства. Уникальность сорта : урожайность товарных корнеплодов украинского лопуха на 35% превышает показатели "стандартного" растения.

: урожайность товарных корнеплодов украинского лопуха на 35% превышает показатели "стандартного" растения. Экономический потенциал: лопух позволяет получать несколько видов продукции в рамках одного производственного цикла (корнеплоды, листья и сырье для переработки).

Где создали новый сорт лопуха и как назвали

О новом сорте лопуха, выведенном в Украине, а также его особенностях - говорится в статье журнала "Плантатор" (№2, апрель 2026).

Название отечественного сорта лопуха настоящего - "Іменинник" .

А создали его на Опытной станции "Маяк" Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

Зачем в Украине выращивают лопух

Лопух настоящий (Arctium lappa) традиционно выращивают в Украине как лекарственное растение. Не все могут знать, но он, на самом деле, имеет немало полезных качеств.

По данным портала ЧАО "Ліктрави", лопух можно использовать как в косметологии, так и при лечении широкого спектра заболеваний:

как мочегонное средство - при болезнях почек и отеках;

как желчегонное средство - при заболеваниях желудочно-кишечного тракта;

как жаропонижающее и потогонное средство - при инфекционных простудных заболеваниях;

как противодиабетическое средство - при повышенном уровне сахара в крови;

как противовоспалительное средство - при кожных заболеваниях, подагре, ревматизме, остеоартрозе.

В целом, как лечебное сырье, используются все части растения - корни, листья и плоды.

Но чаще всего заготавливают корни, содержащие, в частности, инулин (натуральный растительный полисахарид, относящийся к группе растворимой клетчатки или пребиотиков).

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Почему лопух может стать "новым овощем"

Младший научный сотрудник ОС "Маяк" Института овощеводства и бахчеводства НААН Александр Позняк рассказал, что сегодня постепенно растет спрос на инулисодержащие продукты.

Такая ситуация связана, по его словам:

с распространением диабета;

с заинтересованностью потребителей функциональным питанием (основанном на обычных или специально обогащенных продуктах, которые, кроме базовой питательной ценности, улучшают работу определенных органов, поддерживают иммунитет и снижают риски хронических болезней).

В то же время в Украине, по данным специалиста, сегмент таких овощных культур остается практически незаполненным.

Авторы статьи отмечают, что лопух "имеет потенциал для коммерческого овощеводства" благодаря:

высокому содержанию инулина;

появлению первого отечественного овощного сорта.

Чем особен украинский сорт лопуха

По мнению специалистов, новый сорт лопуха настоящего "Іменинник" (созданный ОС "Маяк") может стать новой нишевой культурой для украинских овощеводов.

Сообщается, что он - по результатам испытаний - обеспечил урожайность товарных корнеплодов на уровне 21,6 т/га.

"Что на 35% превышает показатели стандартного сорта", - объяснили украинцам.

Средняя масса корня этого растения составляет около 300 г.

Причем сами корнеплоды формируются выровненными и без ветвлений (что важно для товарного производства).

"Содержимое высокомолекулярного инулина в корнях составляет 7,7%, что подтверждает его пригодность для использования в функциональном питании", - констатировали авторы статьи.

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Может ли лопух заменить "традиционные" овощи

Специалисты считают, что в целом лопух вряд ли заменит традиционные овощные культуры.

В то же время это растение может стать эффективным инструментом диверсификации (распределения рисков) для хозяйств, которые работают:

в нишевых сегментах рынка;

в органических сегментах рынка.

Это объясняется еще и тем, что лопух позволяет получать несколько видов продукции в рамках одного производственного цикла - корнеплоды, листья и сырье для переработки.