В Украине выставили на реализацию коллекционные часы и Maybach Медведчука

Кто такой Медведчук

Виктор Медведчук является кумом российского диктатора Владимира Путина и основателем уже запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ". Еще до начала полномасштабного вторжения РФ его подозревали в государственной измене.

До февраля 2022 года он находился под домашним арестом, но потом сбежал. СБУ задержала Медведчука в апреле прошлого года, а в сентябре его обменяли на защитников Мариуполя. В частности, на командиров "Азова", которые защищали "Азовсталь".

Его жена, Оксана Марченко, тоже сбежала в Россию и сейчас находится там. Она фигурантка нескольких громких дел.

Недавно сообщалось, что Медведчук пытается вернуть украинское гражданство и депутатский мандат в судах.

Также Кабинет министров Украины согласовал реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье бывшего народного депутата Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.

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