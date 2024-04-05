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В Україні виставили на реалізацію колекційні годинники та Maybach Медведчука

Архівне фото: Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Браславський

Майно колишнього нардепа Віктора Медведчука виставили на реалізацію в Україні. Йдеться про годинники та дорогий автомобіль.

На засіданні комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію заарештованих активів, було ухвалено рішення про реалізацію майна Медведчука.

В АРМА зазначили, що йдеться про автомобіль Maybach та колекційний наручний годинник у кількості 20 одиниць.

Усі охочі можуть подати документи до 19 квітня, а вже 25 числа на засіданні комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію заарештованих активів, буде визначено переможця, який реалізовуватиме майно Медведчука на "Прозорро.Продажі".

Хто такий Медведчук

Віктор Медведчук є кумом російського диктатора Володимира Путіна та засновником вже забороненої в Україні партії "ОПЗЖ". Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ його підозрювали у державній зраді.

До лютого 2022 року він перебував під домашнім арештом, але потім втік. СБУ затримала Медведчука у квітні минулого року, а у вересні його обміняли на захисників Маріуполя. Зокрема, на командирів "Азову", які захищали "Азовсталь".

Його дружина, Оксана Марченко, також втекла до Росії і зараз знаходиться там. Вона є фігуранткою декількох гучних справ.

Нещодавно повідомлялось, що Медведчук намагається повернути собі українське громадянство та депутатський мандат у судах.

Також Кабінет міністрів України погодив реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї колишнього народного депутата Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

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Віктор МедведчукАРМА