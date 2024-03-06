Медведчук пытается вернуть гражданство Украины, - СМИ

Бывший нардеп и лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук пытается вернуть украинское гражданство и депутатский мандат в судах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистское расследование hromadske .

По данным журналистов, через месяц после лишения гражданства Украины и депутатского мандата Виктор Медведчук обратился в Верховный Суд. В своем иске он требовал возвращения паспорта для себя и других депутатов-предателей. Медведчук утверждал, что указ Зеленского был издан "с нарушением Конституции".

Рассмотрение иска о возвращении депутатского мандата временно приостановлено. По делу об отмене санкций СНБО заседания продолжаются с декабря 2022 года. Медведчук пытался возобновить свое адвокатское удостоверение, однако в феврале 2024 года суд ему отказал.

По мнению эксперта по конституционному праву Богдана Бондаренко, они "пролетят" в отношении всех санкций.

"Сомневаюсь, что сегодня может быть решение из серии: "Вернем Медведчуку гражданство, отменим экономические санкции, дадим мандат". Маловероятно, что судьи на это пойдут, а вот затягивать дело фактически могут" , - добавил знаток.

Прекращение гражданства Медведчука

Виктор Медведчук покинул территорию Украины после того, как в сентябре 2022 года его обменяли на 200 находившихся в плену украинских защитников .

Уже 10 января 2023 года президент Владимир Зеленский прекратил гражданство для бывших депутатов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, Рената Кузьмина и Виктора Медведчука, а также Андрея Деркача.

Согласно Конституции, лишение гражданства приводит к прекращению депутатских полномочий, поэтому на следующий день Рада лишила всех этих парламентариев их мандатов.

Уже через месяц Виктор Медведчук обратился в Верховный Суд с иском, где потребовал вернуть ему и его коллегам гражданство Украины. Он утверждал, что указ президента о прекращении его гражданства был безосновательным. В марте 2023 г. Верховный Суд принял иск и начал производство по этому делу. Заседания продолжаются до сих пор.

Согласно судебному реестру сначала Виктор Медведчук подал иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому, затем третьими лицами по делу привлекли СБУ и Государственную миграционную службу.

Уже 25 января 2024 года СБУ обратилась с ходатайством о закрытии производства по этому делу, характеризуя иск Медведчука как "искусственный". Однако Верховный Суд отказал СБУ.