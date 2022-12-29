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Арестович о ракетной атаке: ожидается 100 ракет в несколько волн

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Четверг 29 декабря 2022 08:43
Арестович о ракетной атаке: ожидается 100 ракет в несколько волн Фото: оккупанты 29 декабря планируют нанести ракетный удар в несколько волн (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия утром 29 декабря вновь атаковала ракетами Украину. Ожидается пуск 100 ракет в несколько волн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.

"Масштабная воздушная тревога. Больше 100 ракет в несколько волн. Не пренебрегайте укрытиями. Подход первых к Киеву - ориентировочно в 08.15 +/-. Города восточнее Киева - "прилеты" могут быть раньше. ПВО начинает работу по ракетам", - написал он.

Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.

Одни из первых взрывов прогремели в Киеве и области. По данным военной администрации, над регионом сработала система противовоздушной обороны.

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