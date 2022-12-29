Арестович о ракетной атаке: ожидается 100 ракет в несколько волн

Фото: оккупанты 29 декабря планируют нанести ракетный удар в несколько волн (facebook.com/kpszsu)

Российская армия утром 29 декабря вновь атаковала ракетами Украину. Ожидается пуск 100 ракет в несколько волн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.