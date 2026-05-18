В Украине испытают новую ракету RUTA с дальностью до 2000 км

Украина станет площадкой для испытаний и производства новой дальнобойной ракеты RUTA Block 3. Ее летные тесты запланированы уже на 2027 год.
Как сообщает РБК-Украина, об этом объявила компания Destinus совместно с партнером Rheinmetall.
RUTA Block 3 - новая крылатая ракета с дальностью действия до 2000 км. Она строится на основе уже имеющейся архитектуры семейства RUTA, которое прошло путь от боевого применения до серийного производства.
Летные испытания запланированы на 2027 год.
Производство распределено между несколькими странами:
На площадке Rheinmetall в Унтерлюссе планируют начать производство Block 1 и Block 2 в 2026-2027 годах, а Block 3 - после завершения летных испытаний и сертификации.
RUTA Block 1 серийно производится в Нидерландах.
RUTA Block 2 разработана при поддержке украинской платформы Brave1 и сейчас проходит летные испытания в Украине. Масштабирование ее производства запланировано на 2026 год.
Ракету оснастят турбореактивным двигателем нового поколения - увеличенным Destinus T220, который сейчас на стадии проектирования. Боевая часть будет весить 250 кг.
Система будет иметь автономную навигацию для работы там, где GPS-сигнал заглушен, а также терминальное наведение на цель.
"Программа призвана перевести европейские дальнобойные ударные способности от ограниченных запасов к стабильному промышленному производству", - отметили в компании.
Все работы по разработке, производству и экспорту будут осуществляться в соответствии с действующим национальным и европейским законодательством, правилами экспортного контроля и при наличии необходимых государственных разрешений.
