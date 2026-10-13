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В Украине испытали "Робоноши" для эвакуации раненых: везли мужчину весом 170 кг

15:33 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: "Рабоноши" (ARMOLAB)

Компания ARMOLAB провела испытания наземного роботизированного комплекса "Робоноши" с нагрузкой 170 кг. Средство провезло мужчину с таким весом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ARMOLAB.

Что известно о "Робоношах"

Испытание провели при участии работника компании Назара, вес которого составляет 170 кг (превышающий указанную грузоподъемность). "Робоноши" предназначены для медицинской транспортировки. Они заменяют ручную переноску раненых и используются во время вспомогательных миссий.

Фото: мужчина весом 170 кг на "Робоношах" (скриншот из видео)

Технические характеристики комплекса:

  • пробег на одном заряде АКБ: 20 км;
  • скорость с грузом: 6 км/ч;
  • грузоподъемность: 120 кг;
  • вес: 60 кг;
  • клиренс: 140 мм;
  • рабочие габариты: 180/75/34;
  • сложенные габариты: 55/75/55;
  • управление: HOTRS DS600.

Какие усовершенствования внедрили

ARMOLAB сотрудничала с медицинской группировкой Купянского направления. На основе обратной связи по боевому использованию "Робонош" компания доработала изделие.

Фото: мужчина весом 170 кг на "Робоношах" (скриншот из видео)

Доступ к аккумуляторам теперь открыт, поэтому АКБ можно быстро и удобно заменить. Аккумуляторный отсек оптимизировали: он вмещает два аккумулятора, что увеличило пробег НРК с 10 до 20 км. Крылья фиксации выполнили из более толстого металла и усилили узлы смыкания, чтобы конструкция была надежна во время движения.

Также был установлен широкий вспомогательный каток с улучшенным механизмом кинематического развертывания. Он облегчает сборку "Робонош", а также улучшает стабилизационные и проходные характеристики шасси. На несущем полотнище появилась подушка для профилактики асфиксии и минимизации вибрационных нагрузок.

Панель управления и приборов перенесли в торец подушки, чтобы удобнее включать комплекс и следить за уровнем заряда. Радиоприемник пульта разместили там же, в отсеке с поворотной крышкой. Так что приемник или биндинг пульта можно изменить без специального инструмента.

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Ранее РБК-Украина рассказывало, что НРК в Украине становятся эффективнее бронетехники. Как рассказал основатель Школы НРК и офицер батальона НРК 3-й ОШБр Виктор Павлов, количество миссий НРК за полгода выросло более чем вдвое: с около 7 тысяч в январе до около 16 тысяч в июне. По его словам, бронетехника будет постепенно становиться беспилотнее, легче и меньше.

Также РБК-Украина разговаривала с Павловым и военным батальоном НРК с позывным "Брокер". Они рассказали о больших НРК и потребности в инженерах. Школа НРК KILLHOUSE Academy получила тяжелый НРК Protector, который будет использоваться как демонстрационное средство.

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