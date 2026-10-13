В Украине испытали "Робоноши" для эвакуации раненых: везли мужчину весом 170 кг

Что известно о "Робоношах"

Испытание провели при участии работника компании Назара, вес которого составляет 170 кг (превышающий указанную грузоподъемность). "Робоноши" предназначены для медицинской транспортировки. Они заменяют ручную переноску раненых и используются во время вспомогательных миссий.

Фото: мужчина весом 170 кг на "Робоношах" (скриншот из видео)

Технические характеристики комплекса:

пробег на одном заряде АКБ: 20 км;

скорость с грузом: 6 км/ч;

грузоподъемность: 120 кг;

вес: 60 кг;

клиренс: 140 мм;

рабочие габариты: 180/75/34;

сложенные габариты: 55/75/55;

управление: HOTRS DS600.

Какие усовершенствования внедрили

ARMOLAB сотрудничала с медицинской группировкой Купянского направления. На основе обратной связи по боевому использованию "Робонош" компания доработала изделие.

Фото: мужчина весом 170 кг на "Робоношах" (скриншот из видео)

Доступ к аккумуляторам теперь открыт, поэтому АКБ можно быстро и удобно заменить. Аккумуляторный отсек оптимизировали: он вмещает два аккумулятора, что увеличило пробег НРК с 10 до 20 км. Крылья фиксации выполнили из более толстого металла и усилили узлы смыкания, чтобы конструкция была надежна во время движения.

Также был установлен широкий вспомогательный каток с улучшенным механизмом кинематического развертывания. Он облегчает сборку "Робонош", а также улучшает стабилизационные и проходные характеристики шасси. На несущем полотнище появилась подушка для профилактики асфиксии и минимизации вибрационных нагрузок.

Панель управления и приборов перенесли в торец подушки, чтобы удобнее включать комплекс и следить за уровнем заряда. Радиоприемник пульта разместили там же, в отсеке с поворотной крышкой. Так что приемник или биндинг пульта можно изменить без специального инструмента.

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