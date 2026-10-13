В Україні випробували "Робоноші" для евакуації поранених: везли чоловіка вагою 170 кг

Компанія ARMOLAB провела випробування наземного роботизованого комплексу "Робоноші" з навантаженням 170 кг. Засіб провіз чоловіка з такою вагою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ARMOLAB.
Що відомо про "Робоноші"
Випробування провели за участі працівника компанії Назара, вага якого становить 170 кг (що перевищує вказану вантажопідйомність). "Робоноші" призначені для медичного транспортування. Вони замінюють ручне перенесення поранених і використовуються під час допоміжних місій.
Технічні характеристики комплексу:
Які вдосконалення впровадили
ARMOLAB співпрацювала з медичним угрупованням Куп'янського напрямку. На основі зворотного зв'язку щодо бойового використання "Робонош" компанія доопрацювала виріб.
Доступ до акумуляторів тепер відкритий, тому АКБ можна швидко й зручно замінити. Акумуляторний відсік оптимізували: він вміщує два акумулятори, що збільшило пробіг НРК з 10 до 20 км. Крила фіксації виконали з товстішого металу та посилили вузли змикання, щоб конструкція була надійною під час руху.
Також встановили широкий допоміжний каток із покращеним механізмом кінематичного розгортання. Він полегшує складання "Робонош", а також покращує стабілізаційні та прохідні характеристики шасі. На несучому полотнищі з'явилася подушка для профілактики асфіксії та мінімізації вібраційних навантажень.
Панель керування та приладів перенесли в торець подушки, щоб було зручніше вмикати комплекс і стежити за рівнем заряду. Радіоприймач пульта розташували там само, у відсіку з поворотною кришкою. Тож приймач або біндінг пульта можна змінити без спеціального інструменту.
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Раніше РБК-Україна розповідало, що НРК в Україні стають ефективнішими за бронетехніку. Як розповів засновник Школи НРК та офіцер батальйону НРК 3-ї ОШБр Віктор Павлов, кількість місій НРК за півроку зросла більш ніж удвічі: з близько 7 тисяч у січні до близько 16 тисяч у червні. За його словами, бронетехніка поступово ставатиме безпілотнішою, легшою та меншою.
Також РБК-Україна розмовляло з Павловим та військовим батальйону НРК з позивним "Брокер". Вони розповіли про великі НРК та потребу в інженерах. Школа НРК KILLHOUSE Academy отримала важкий НРК Protector, який використовуватимуть як демонстраційний засіб.