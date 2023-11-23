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В Украине вынесли приговор для еще восьми "судей", которые работают на оккупантов в Крыму

Архивное фото: в Украине вынесли приговор для еще восьми "судей", работающих на оккупантов в Крыму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине вынесли обвинительные приговоры для еще восьми "судей". Они в 2014 году остались в Крыму и начали сотрудничать с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым и Севастополь.

Какие должности они получили

Прокуроры в суде доказали, что в 2014 году осужденные изменили присяге и приняли предложение врага занять такие должности оккупационных:

  • "Судьи" Верховного суда Республики Крым;
  • "Главы" и "судьи" Симферопольского районного суда Республики Крым;
  • "Судей" Евпаторийского и Феодосийского городских судов;
  • "Судей" Джанкойского горрайонного суда.

Осужденные осуществляли правосудие в интересах государства-оккупанта, тем самым способствуя становлению и укреплению оккупационных органов на полуострове.

Какое наказание им вынесли в Украине

Отмечается, что к 12 годам лишения свободы приговорены 5 "служителей Фемиды", других двух - к 13 годам заключения и одного - к 15 годам. 

Их действия квалифицированы как государственная измена.

Приговоры оккупационным "судьям" из Крыма

Бывший судья Бахчисарайского районного суда АР Крым признан виновным в государственной измене. Он остался работать в оккупированном Крыму после 2014 года.

Недавно правоохранители обвинили в госизмене "судью" из Крыма, которая фабриковала уголовные дела против главы Меджлиса Рефата Чубарова и активиста Эдема Бекирова.

 

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