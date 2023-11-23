В Украине вынесли приговор для еще восьми "судей", которые работают на оккупантов в Крыму

В Украине вынесли обвинительные приговоры для еще восьми "судей". Они в 2014 году остались в Крыму и начали сотрудничать с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым и Севастополь.
Прокуроры в суде доказали, что в 2014 году осужденные изменили присяге и приняли предложение врага занять такие должности оккупационных:
Осужденные осуществляли правосудие в интересах государства-оккупанта, тем самым способствуя становлению и укреплению оккупационных органов на полуострове.
Отмечается, что к 12 годам лишения свободы приговорены 5 "служителей Фемиды", других двух - к 13 годам заключения и одного - к 15 годам.
Их действия квалифицированы как государственная измена.
Бывший судья Бахчисарайского районного суда АР Крым признан виновным в государственной измене. Он остался работать в оккупированном Крыму после 2014 года.
Недавно правоохранители обвинили в госизмене "судью" из Крыма, которая фабриковала уголовные дела против главы Меджлиса Рефата Чубарова и активиста Эдема Бекирова.
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