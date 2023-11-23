В Україні винесли вирок для ще восьми "суддів", які працюють на окупантів у Криму

Які посади вони отримали

Прокурори в суді довели, що у 2014 році засуджені зрадили присязі та прийняли пропозицію ворога обійняти такі посади окупаційних:

"Суддів" Верховного суду Республіки Крим;

"Голови" та "судді" Сімферопольського районного суду Республіки Крим;

"Суддів" Євпаторійського та Феодосійського міських судів;

"Суддів" Джанкойського міськрайонного суду.

Засуджені здійснювали правосуддя в інтересах держави-окупанта, тим самим сприяючи становленню і зміцненню окупаційних органів на півострові.

Яке покарання їм винесли в Україні

Зазначається, що до 12 років позбавлення волі засуджено 5 "служителів Феміди", інших двох - до 13 років ув'язнення та одного - до 15 років.

Їхні дії кваліфіковані як державна зрада.

Вироки окупаційним "суддям" із Криму

Колишнього суддю Бахчисарайського районного суду АР Крим визнали винним у державній зраді. Він залишився працювати в окупованому Криму після 2014 року.

Нещодавно правоохоронці звинуватили в держзраді "суддю" з Криму, яка фабрикувала кримінальні справи проти голови Меджлісу Рефата Чубарова та активіста Едема Бекірова.