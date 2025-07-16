В Украине разоблачили масштабную фармацевтическую схему с участием олигарха Жеваго

В Украине разоблачили масштабную фармацевтическую схему с участием олигарха, который организовал производство и сбыт украинских лекарств на территории Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Правоохранители отметили, что подозреваемый - конечный бенефициарный владелец одной из крупнейших фармацевтических корпораций Украины и по совместительству бывший народный депутат шести созывов Верховной Рады Украины, который сейчас находится под санкциями СНБО.
Как сообщили источники РБК-Украина, речь об украинском олигархе Константине Жеваго.
Несмотря на полномасштабную войну и введение дальнейших государственных ограничений, бизнесмен продолжил предпринимательскую деятельность на фармацевтическом рынке Российской Федерации, фактически спонсируя ее бюджет.
В полиции отметили, что именно он обеспечил передачу дочерней российской компании образцов, документации, лицензий и технологий на производство украинских лекарственных средств для их дальнейшего контрактного производства и реализации в Российской Федерации.
В частности, в военных госпиталях для лечения российских солдат, медучреждениях, обслуживающих силовые структуры РФ и так называемых ЛНР и ДНР.
Общая сумма прибыли российского предприятия, контролируемого украинским олигархом, за это время, составила не менее 892 миллионов рублей, а это - более 420 млн гривен.
Известно, что Жеваго и восьмерым его сообщникам полицейские сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Заметим, что ранее правоохранители установили наличие контактов Жеваго с одним из адвокатов адвокатского объединения, которое использовалось как "бэкофис" для маскировки преступной деятельности в Верховном суде.
По данным следствия, в 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний.
18 лет спустя бывшие акционеры обратились в Хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако, суд отказал в удовлетворении требований.
В 2022 году Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.
Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бекофиса" в Верховном суде.
Однако год назад, 10 июля, Высший антикоррупционный суд все же заочно арестовал миллиардера Константина Жеваго.
Кроме этого мы показывали, что правоохранители арестовали и вертолет, который принадлежал Жеваго.
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