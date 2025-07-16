В Україні викрили масштабну фармацевтичну схему за участі олігарха Жеваго

Правоохоронці зауважили, що підозрюваний - кінцевий бенефіціарний власник однієї з найбільших фармацевтичних корпорацій України та за сумісництвом колишній народний депутат шістьох скликань Верховної Ради України, який нині знаходиться під санкціями РНБО.

Як повідомили джерела РБК-Україна, мова про українського олігарха Костянтина Жеваго.

Попри повномасштабну війну і введення подальших державних обмежень, бізнесмен продовжив підприємницьку діяльність на фармацевтичному ринку Російської Федерації, фактично спонсоруючи її бюджет.

В поліції наголосили, що саме він забезпечив передачу дочірній російській компанії зразків, документації, ліцензій та технологій на виробництво українських лікарських засобів для їх подальшого контрактного виробництва та реалізації в Російській Федерації.

Зокрема, у військових шпиталях для лікування російських солдатів, медзакладах, що обслуговують силові структури РФ та так званих ЛНР та ДНР.

Загальна сума прибутку російського підприємства, що контролюється українським олігархом, за цей час, склала щонайменше 892 мільйони рублів, а це - понад 420 млн гривень.

Відомо, що Жеваго та вісьмом його спільникам поліцейські повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.