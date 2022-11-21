В Украине отреагировали на возможное размещение систем Patriot на польской границе

В Воздушных силах ВСУ надеются, что Польша разместит системы противоракетной обороны Patriot на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.

Patriot - ред.)", - сказал он.

Напомним, после падения ракеты в Польше Министерство обороны Германии предложило Варшаве дополнительные системы противоракетной обороны Patriot, чтобы она смогла защитить свое воздушное пространство от потенциально возможных ракетных обстрелов.

Польша, в свою очередь, выразила желание разместить эти комплексы на границе с Украиной.

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