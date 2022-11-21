В Україні відреагували на можливе розміщення систем Patriot на польському кордоні

У Повітряних силах ЗСУ сподіваються, що Польща розмістить системи протиракетної оборони Patriot на кордоні з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу.
Patriot – ред.)", – сказав він.
Нагадаємо, після падіння ракети в Польщі Міністерство оборони Німеччини запропонувало Варшаві додаткові системи протиракетної оборони Patriot, щоб вона змогла захистити свій повітряний простір від потенційно можливих ракетних обстрілів.
Польща, своєю чергою, виявила бажання розмістити ці комплекси на кордоні з Україною.
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