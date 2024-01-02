ua en ru
Вт, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине открыли дело против двух "военкоров ДНР". Они прославляют преступления РФ

Донецкая область, Вторник 02 января 2024 22:15
UA EN RU
В Украине открыли дело против двух "военкоров ДНР". Они прославляют преступления РФ Архивное фото: В Украине открыли дело против двух "военкоров ДНР" (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские правоохранители объявили о подозрении двум "военкорам ДНР". Они создают пропагандистские ролики и оправдывают оккупацию территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Первый "военкор"

Один из них - уроженец Дружковки сначала "служил" в составе расчета гаубичной самоходной артиллерийской установки одного из подразделений оккупационных войск, а уже потом решил стать частью российского инфопространства.

Сейчас он снимает и размещает в Telegram видеозаписи и текстовые сообщения об "успехах" незаконных вооруженных формирований.

Один из таких материалов - интервью с российскими танкистами, где те хвастаются якобы уничтожением укреплений наших защитников в районе села Первомайское Покровского района.

Второй "военкор"

Его коллега - бывший стрелок и помощник гранатометчика родом из Донецка - также на одном из контролируемых представителями квазиреспублики Telegram-каналов размещал сюжет, снятый для "пресс-службы Народной милиции ДНР".

Фото: "Военкоры" (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Вблизи захваченного села Спартак "корреспондент" рассказывал о голосовании участников незаконных вооруженных формирований на так называемом "референдуме" о присоединении оккупированной части Донецкой области к РФ.

Им грозит 12 лет тюрьмы

Двум гражданам заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Сейчас подозреваемые находятся в розыске. Максимально им грозит 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет и конфискацией имущества.

Правоохранители обнаруживают предателей и коллаборантов в Украине

Правоохранители установили личность гауляйтера села Лукьянцы в Харьковской области. Ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Также жители Херсона, вступившей в российскую партию "Единая Россия" и начавшей помогать оккупантам, объявили подозрение в госизмене.

Украинскому бизнесмену Евгению Черняку объявлено о подозрении в финансировании вооруженной агрессии РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ДНР Донецкая область Дружковка Война в Украине
NEWS
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году