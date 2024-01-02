В Украине открыли дело против двух "военкоров ДНР". Они прославляют преступления РФ

Украинские правоохранители объявили о подозрении двум "военкорам ДНР". Они создают пропагандистские ролики и оправдывают оккупацию территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру .

Первый "военкор"

Один из них - уроженец Дружковки сначала "служил" в составе расчета гаубичной самоходной артиллерийской установки одного из подразделений оккупационных войск, а уже потом решил стать частью российского инфопространства.

Сейчас он снимает и размещает в Telegram видеозаписи и текстовые сообщения об "успехах" незаконных вооруженных формирований.

Один из таких материалов - интервью с российскими танкистами, где те хвастаются якобы уничтожением укреплений наших защитников в районе села Первомайское Покровского района.

Второй "военкор"

Его коллега - бывший стрелок и помощник гранатометчика родом из Донецка - также на одном из контролируемых представителями квазиреспублики Telegram-каналов размещал сюжет, снятый для "пресс-службы Народной милиции ДНР".

Фото: "Военкоры" (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Вблизи захваченного села Спартак "корреспондент" рассказывал о голосовании участников незаконных вооруженных формирований на так называемом "референдуме" о присоединении оккупированной части Донецкой области к РФ.

Им грозит 12 лет тюрьмы

Двум гражданам заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Сейчас подозреваемые находятся в розыске. Максимально им грозит 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет и конфискацией имущества.

Правоохранители обнаруживают предателей и коллаборантов в Украине

Правоохранители установили личность гауляйтера села Лукьянцы в Харьковской области. Ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Также жители Херсона, вступившей в российскую партию "Единая Россия" и начавшей помогать оккупантам, объявили подозрение в госизмене.

Украинскому бизнесмену Евгению Черняку объявлено о подозрении в финансировании вооруженной агрессии РФ.