В Україні відкрили справу проти двох "воєнкорів ДНР". Вони прославляють злочини РФ

Українські правоохоронці оголосили про підозру двом "воєнкорам ДНР". Вони створюють пропагандистські ролики та виправдовують окупацію територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру .

Перший "воєнкор"

Один із них - уродженець Дружківки спершу "служив" у складі розрахунку гаубичної самохідної артилерійської установки одного з підрозділів окупаційних військ, а вже потім вирішив стати частиною російського інфопростору.

Наразі він знімає і розміщує в Telegram відеозаписи та текстові повідомлення про "успіхи" незаконних збройних формувань.

Один із таких матеріалів - інтерв'ю з російськими танкістами, де ті хваляться нібито знищенням укріплень наших захисників у районі села Первомайське Покровського району.

Другий "воєнкор"

Його колега - колишній стрілець і помічник гранатометника родом із Донецька - також на одному з контрольованих представниками квазіреспубліки Telegram-каналів розміщував сюжет, знятий для "пресслужби Народної міліції ДНР".

Фото: "Воєнкори" (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Поблизу захопленого села Спартак "кореспондент" розповідав про голосування учасників незаконних збройних формувань на так званому "референдумі" про приєднання окупованої частини Донецької області до РФ.

Їм загрожує 12 років в'язниці

Двом громадянам заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Наразі підозрювані перебувають у розшуку. Максимально їм загрожує 12 років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна.

Правоохоронці виявляють зрадників і колаборантів в Україні

Правоохоронці встановили особу гауляйтера села Лукʼянці в Харківській області. Йому оголосили підозру в колабораційній діяльності.

Також мешканці Херсона, яка вступила в російську партію "Єдина Росія" і почала допомагати окупантам, оголосили підозру в держзраді.

Українському бізнесмену Євгену Черняку оголошено про підозру у фінансуванні збройної агресії РФ.