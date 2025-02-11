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В Украине открыли лабораторию для подготовки инженеров будущего: о чем речь

Вторник 11 февраля 2025 16:46
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В Украине открыли лабораторию для подготовки инженеров будущего: о чем речь В новейшей лаборатории будут готовить инженеров будущего (фото: предоставлено пресс-службой SkyFall и КПИ)
Автор: Ирина Костенко

В Украине открыли лабораторию для подготовки инженеров будущего. Она станет новым шагом в подготовке специалистов для украинского defense tech.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании SkyFall.

Где открыли лабораторию и кто в ней будет учиться

Лабораторию сигналов и процессов в радиотехнике открыла одна из крупнейших miltech компаний в Украине (с мощным R&D центром и современным производством) под названием SkyFall - в сотрудничестве с Национальным техническим университетом "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Она будет работать на базе Радиотехнического факультета КПИ и рассчитана на 24 студентов.

В Украине открыли лабораторию для подготовки инженеров будущего: о чем речьЛабораторию открыли на базе КПИ (фото: предоставлено пресс-службой SkyFall и КПИ)

Новое учебное пространство оснащено современным оборудованием для проведения:

  • практических занятий;
  • радиотехнических экспериментов.

В Украине открыли лабораторию для подготовки инженеров будущего: о чем речьСтуденты КПИ получат новые знания (фото: предоставлено пресс-службой SkyFall и КПИ)

В течение года там будут учиться 180 будущих инженеров. Они будут осваивать работу с анализаторами спектра частот, генераторами сигналов и осциллографами.

В Украине открыли лабораторию для подготовки инженеров будущего: о чем речьОборудование лаборатории (фото: предоставлено пресс-службой SkyFall и КПИ)

В SkyFall отметили, что связь - критически важна для всей defence tech сферы.

"РЭБ, РЭР, БПЛА - все эти решения требуют RF-инженеров. Мы помогаем создавать среду, где они будут расти и набираться необходимого опыта. Открытие лаборатории - лишь один из первых шагов", - рассказали украинцам.

В Украине открыли лабораторию для подготовки инженеров будущего: о чем речьРазвитие defence tech сферы Украине необходимо (фото: предоставлено пресс-службой SkyFall и КПИ)

В КПИ также отметили важность такой инициативы для подготовки будущих инженеров.

Декан Радиотехнического факультета Сергей Мартынюк отметил, что благодаря новой лаборатории "студенты получат практические навыки работы с новейшим оборудованием".

В Украине открыли лабораторию для подготовки инженеров будущего: о чем речьЛаборатория позволит студентам экспериментировать и создавать собственные решения (фото: предоставлено пресс-службой SkyFall и КПИ)

Кроме того, на базе лаборатории будет действовать радиотехнический кружок.

"Студенты будут проводить эксперименты и создавать собственные прототипы и решения. Украина имеет огромный потенциал в сфере инженерии и наша задача - создать среду, где этот потенциал будет раскрываться на полную", - подытожил педагог.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине изменили порядок назначения социальных стипендий студентам.

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