В Україні відкрили лабораторію для підготовки інженерів майбутнього: про що йдеться

В Україні відкрили лабораторію для підготовки інженерів майбутнього. Вона стане новим кроком у підготовці спеціалістів для українського defense tech.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії SkyFall.

Де відкрили лабораторію та хто в ній навчатиметься

Лабораторію сигналів і процесів у радіотехніці відкрила одна з найбільших miltech компаній в Україні (з потужним R&D центром і сучасним виробництвом) під назвою SkyFall - у співпраці з Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Вона працюватиме на базі Радіотехнічного факультету КПІ та розрахована на 24 студентів.

Лабораторію відкрили на базі КПІ (фото: надане прес-службою SkyFall і КПІ)

Новий навчальний простір оснащений сучасним обладнанням для проведення:

практичних занять;

радіотехнічних експериментів.

Студенти КПІ отримають нові знання (фото: надане прес-службою SkyFall і КПІ)

Впродовж року там навчатимуться 180 майбутніх інженерів. Вони будуть опановувати роботу з аналізаторами спектра частот, генераторами сигналів та осцилографами.

Обладнання лабораторії (фото: надане прес-службою SkyFall і КПІ)

У SkyFall наголосили, що зв'язок - критично важливий для всієї defence tech сфери.

"РЕБ, РЕР, БПЛА - всі ці рішення потребують RF-інженерів. Ми допомагаємо створювати середовище, де вони зростатимуть та набиратимуться необхідного досвіду. Відкриття лабораторії - лише один із перших кроків", - розповіли українцям.

Розвиток defence tech сфери Україні необхідний (фото: надане прес-службою SkyFall і КПІ)

У КПІ також наголосили на важливості такої ініціативи для підготовки майбутніх інженерів.

Декан Радіотехнічного факультету Сергій Мартинюк зауважив, що завдяки новій лабораторії "студенти отримають практичні навички роботи з новітнім обладнанням".

Лабораторія дозволить студентам експериментувати й створювати власні рішення (фото: надане прес-службою SkyFall і КПІ)

Крім того, на базі лабораторії буде діяти радіотехнічний гурток.

"Студенти проводитимуть експерименти та створюватимуть власні прототипи й рішення. Україна має величезний потенціал у сфері інженерії і наше завдання - створити середовище, де цей потенціал розкриватиметься на повну", - підсумував освітянин.