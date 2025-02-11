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В Україні відкрили лабораторію для підготовки інженерів майбутнього: про що йдеться

Вівторок 11 лютого 2025 16:46
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В Україні відкрили лабораторію для підготовки інженерів майбутнього: про що йдеться У новітній лабораторії готуватимуть інженерів майбутнього (фото: надане прес-службою SkyFall і КПІ)
Автор: Ірина Костенко

В Україні відкрили лабораторію для підготовки інженерів майбутнього. Вона стане новим кроком у підготовці спеціалістів для українського defense tech.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії SkyFall.

Де відкрили лабораторію та хто в ній навчатиметься

Лабораторію сигналів і процесів у радіотехніці відкрила одна з найбільших miltech компаній в Україні (з потужним R&D центром і сучасним виробництвом) під назвою SkyFall - у співпраці з Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Вона працюватиме на базі Радіотехнічного факультету КПІ та розрахована на 24 студентів.

В Україні відкрили лабораторію для підготовки інженерів майбутнього: про що йдетьсяЛабораторію відкрили на базі КПІ (фото: надане прес-службою SkyFall і КПІ)

Новий навчальний простір оснащений сучасним обладнанням для проведення:

  • практичних занять;
  • радіотехнічних експериментів.

В Україні відкрили лабораторію для підготовки інженерів майбутнього: про що йдетьсяСтуденти КПІ отримають нові знання (фото: надане прес-службою SkyFall і КПІ)

Впродовж року там навчатимуться 180 майбутніх інженерів. Вони будуть опановувати роботу з аналізаторами спектра частот, генераторами сигналів та осцилографами.

В Україні відкрили лабораторію для підготовки інженерів майбутнього: про що йдетьсяОбладнання лабораторії (фото: надане прес-службою SkyFall і КПІ)

У SkyFall наголосили, що зв'язок - критично важливий для всієї defence tech сфери.

"РЕБ, РЕР, БПЛА - всі ці рішення потребують RF-інженерів. Ми допомагаємо створювати середовище, де вони зростатимуть та набиратимуться необхідного досвіду. Відкриття лабораторії - лише один із перших кроків", - розповіли українцям.

В Україні відкрили лабораторію для підготовки інженерів майбутнього: про що йдетьсяРозвиток defence tech сфери Україні необхідний (фото: надане прес-службою SkyFall і КПІ)

У КПІ також наголосили на важливості такої ініціативи для підготовки майбутніх інженерів.

Декан Радіотехнічного факультету Сергій Мартинюк зауважив, що завдяки новій лабораторії "студенти отримають практичні навички роботи з новітнім обладнанням".

В Україні відкрили лабораторію для підготовки інженерів майбутнього: про що йдетьсяЛабораторія дозволить студентам експериментувати й створювати власні рішення (фото: надане прес-службою SkyFall і КПІ)

Крім того, на базі лабораторії буде діяти радіотехнічний гурток.

"Студенти проводитимуть експерименти та створюватимуть власні прототипи й рішення. Україна має величезний потенціал у сфері інженерії і наше завдання - створити середовище, де цей потенціал розкриватиметься на повну", - підсумував освітянин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінили порядок призначення соціальних стипендій студентам.

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