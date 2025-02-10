В Украине изменили порядок назначения социальных стипендий студентам
Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) учреждений профессионального предвысшего и высшего образования. Изменения касаются детей из числа внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление 7 февраля 2025 г. № 125.
До этого времени право на социальные стипендии имели студенты (курсанты) из числа всех детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица (до окончания обучения в таком заведении, но не дольше чем до достижения ими 23 лет).
Правительство установило, что право останется только на студентов (курсантов) из числа детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица:
- которые переместились с территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий (прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации,
- в которых в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, жилое помещение уничтожено или повреждено (до степени, непригодной для проживания).
В настоящее время размер социальной стипендии составляет 890 гривен.
Социальная и академическая стипендия
Согласно постановлению, социальные стипендии студентам (курсантам) первого года обучения до первого семестрового контроля назначаются без учета рейтинга успеваемости и конкурсного балла, полученного при поступлении в учебное заведение.
В течение следующих учебных семестров социальные стипендии назначаются студентам (курсантам), которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения, включены в рейтинг успеваемости.
Студентам (курсантам), которые имеют право на получение социальной стипендии и приобретают право на получение академической стипендии, выплачивается только один вид стипендии по их выбору, кроме детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, а также студентов (курсантов), которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители которых умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести), которым одновременно выплачивается академическая и социальная стипендии в соответствии с законодательством.
Если студент (курсант) имеет право на назначение социальной стипендии одновременно по нескольким основаниям, социальная стипендия выплачивается в соответствии с одним из оснований по выбору студента (курсанта).
Напомним, в 2022 году Кабинет министров утвердил механизм перевода студентов из числа ВПЛ на места государственного заказа в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования.