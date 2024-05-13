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В Україні вдруге оголосили маштабну тривогу через зліт МіГ

Понеділок 13 травня 2024 14:56
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В Україні вдруге оголосили маштабну тривогу через зліт МіГ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні оголосили другу масштабну повітряну тривогу 13 травня. Моніторингові паблики повідомляють про зліт МіГ-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Масштабну тривогу в Україні, яка охопила всі регіони, оголосили о 14:47.

В Україні вдруге оголосили маштабну тривогу через зліт МіГ

У Повітряних силах ЗСУ попередили про зліт МіГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - попередили військові.

Повітряна тривога в Україні

В Україні повітряна тривога оголошується через зліт МіГ-31К, бо це пов'язано з тим, що ці винищувачі оснащені ракетами повітряного базування "Кинджал".

Сьогодні вже оголошували повітряну тривогу, так само через зліт російського МіГ-31.

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