В Україні вдруге оголосили маштабну тривогу через зліт МіГ
В Україні оголосили другу масштабну повітряну тривогу 13 травня. Моніторингові паблики повідомляють про зліт МіГ-31.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.
Масштабну тривогу в Україні, яка охопила всі регіони, оголосили о 14:47.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про зліт МіГ-31К.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - попередили військові.
Повітряна тривога в Україні
В Україні повітряна тривога оголошується через зліт МіГ-31К, бо це пов'язано з тим, що ці винищувачі оснащені ракетами повітряного базування "Кинджал".
Сьогодні вже оголошували повітряну тривогу, так само через зліт російського МіГ-31.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.