В Украину удалось вернуть еще одного юношу из оккупации

Еще одного молодого человека удалось спасти с временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициативу Bring Kids Back UA в Facebook .

Против 18-летнего Богдана российские силовые структуры пытались сфабриковать уголовное дело.

"Российская полиция подсунула ему документы, которые он подписал, не осознавая их содержания и последствий. Впоследствии эти бумаги начали использовать как формальное "основание" для постоянного давления, угроз и контроля", - говорится в сообщении.

Такая практика является очередным примером противоправных действий оккупационных властей, направленных на запугивание и подчинение детей и молодежи, отмечают правозащитники.

В условиях оккупации каждое передвижение представляло угрозу. Многочисленные блокпосты, проверки и вероятность задержания заставляли тщательно планировать путь отъезда, ведь даже незначительная ошибка могла привести к потере свободы.

Несмотря на все риски, Богдану удалось вырваться из оккупации и добраться до безопасной территории.

"Сегодня он уже в Украине и получает необходимую помощь и поддержку, чтобы постепенно восстанавливаться после пережитого и планировать свое будущее", - рассказали в Bring Kids Back UA.