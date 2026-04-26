В Украине до мая отремонтируют все основные дороги, - Свириденко

06:43 26.04.2026 Вс
2 мин
По словам премьера, установлен шестилетний рекорд по темпам ремонта дорог
aimg Филипп Бойко
Фото: дорожные работы (Getty Images)

Уже до конца месяца все основные трассы в Украине будут в полном порядке. В Кабмине зафиксировали рекордные темпы восстановления дорожного покрытия, которого за последние шесть лет еще не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию премьера Юлии Свириденко.

Читайте также: В Нацполи объяснили, почему перекрывают дороги и от чего образуются пробки

Премьер также уточнила график завершения ремонтов на ключевых магистралях страны. По словам Свириденко, сейчас по всей стране уже ликвидировано более 5,7 млн кв. м повреждений. Это касается дорог как международного, так и государственного значения.

Правительство установило четкие временные рамки для дорожных служб:

  • до 1 мая - должны быть полностью завершены текущие ремонты на трассах международного значения;
  • до 1 июня - дедлайн для работ на дорогах национального значения.

По словам чиновницы, Минразвития и Агентство восстановления обеспечили максимальную скорость выполнения задач. Ежедневно на объектах работает более 200 бригад и привлечено около 2 000 работников.

Специальный режим в прифронтовых зонах

Отдельное внимание уделяется логистике вблизи линии соприкосновения. Согласно решению Кабинета Министров, дорожники начали работы в 40-километровой зоне от фронта.

Здесь действуют особые правила и из-за рисков безопасности к работам привлекли подразделения Государственной специальной службы транспорта. Они учитывают ситуацию на конкретных участках и приоритетность маршрутов, которые необходимы для войска и эвакуации.

Почему ремонтировать дороги важно во время войны

Свириденко отмечает, что дороги - это не только комфорт автовладельцев, но и артерии логистики для фронта. Сейчас правительство координирует усилия всех служб, чтобы обеспечить бесперебойное движение грузов и работу бизнеса, который зависит от скорости доставки товаров.

Приоритетом остаются международные коридоры, которые соединяют Украину с европейскими партнерами.

Еще важная информация о дорогах для автомобилистов

Мы уже сообщали, что сегодня, 26 апреля, некоторые дороги Киева будут перекрыты из-за визита международных гостей. Жителей и гостей столицы просят заранее учесть эту информацию при планировании поездок по городу и области.

Также на дорогах Киева стало больше блокпостов. Водителям чаще приходится общаться с полицией и ТЦК и мы информировали о правах граждан в этой ситуации.

Кроме этого, стало известно, какие шины для авто самые актуальные для дорог в условиях переменчивости погоды в эпоху глобального потепления. Вот все плюсы и минусы "всесезонок".

