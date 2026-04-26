В Украине до мая отремонтируют все основные дороги, - Свириденко

Премьер также уточнила график завершения ремонтов на ключевых магистралях страны. По словам Свириденко, сейчас по всей стране уже ликвидировано более 5,7 млн кв. м повреждений. Это касается дорог как международного, так и государственного значения.

Правительство установило четкие временные рамки для дорожных служб:

до 1 мая - должны быть полностью завершены текущие ремонты на трассах международного значения;

до 1 июня - дедлайн для работ на дорогах национального значения.

По словам чиновницы, Минразвития и Агентство восстановления обеспечили максимальную скорость выполнения задач. Ежедневно на объектах работает более 200 бригад и привлечено около 2 000 работников.

Специальный режим в прифронтовых зонах

Отдельное внимание уделяется логистике вблизи линии соприкосновения. Согласно решению Кабинета Министров, дорожники начали работы в 40-километровой зоне от фронта.

Здесь действуют особые правила и из-за рисков безопасности к работам привлекли подразделения Государственной специальной службы транспорта. Они учитывают ситуацию на конкретных участках и приоритетность маршрутов, которые необходимы для войска и эвакуации.

Почему ремонтировать дороги важно во время войны

Свириденко отмечает, что дороги - это не только комфорт автовладельцев, но и артерии логистики для фронта. Сейчас правительство координирует усилия всех служб, чтобы обеспечить бесперебойное движение грузов и работу бизнеса, который зависит от скорости доставки товаров.

Приоритетом остаются международные коридоры, которые соединяют Украину с европейскими партнерами.