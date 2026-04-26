В Украине до мая отремонтируют все основные дороги, - Свириденко

Уже до конца месяца все основные трассы в Украине будут в полном порядке. В Кабмине зафиксировали рекордные темпы восстановления дорожного покрытия, которого за последние шесть лет еще не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию премьера Юлии Свириденко.
Премьер также уточнила график завершения ремонтов на ключевых магистралях страны. По словам Свириденко, сейчас по всей стране уже ликвидировано более 5,7 млн кв. м повреждений. Это касается дорог как международного, так и государственного значения.
Правительство установило четкие временные рамки для дорожных служб:
По словам чиновницы, Минразвития и Агентство восстановления обеспечили максимальную скорость выполнения задач. Ежедневно на объектах работает более 200 бригад и привлечено около 2 000 работников.
Отдельное внимание уделяется логистике вблизи линии соприкосновения. Согласно решению Кабинета Министров, дорожники начали работы в 40-километровой зоне от фронта.
Здесь действуют особые правила и из-за рисков безопасности к работам привлекли подразделения Государственной специальной службы транспорта. Они учитывают ситуацию на конкретных участках и приоритетность маршрутов, которые необходимы для войска и эвакуации.
Свириденко отмечает, что дороги - это не только комфорт автовладельцев, но и артерии логистики для фронта. Сейчас правительство координирует усилия всех служб, чтобы обеспечить бесперебойное движение грузов и работу бизнеса, который зависит от скорости доставки товаров.
Приоритетом остаются международные коридоры, которые соединяют Украину с европейскими партнерами.
