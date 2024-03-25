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Украине срочно нужна помощь: посол США отреагировала на ракетный обстрел Киева

Фото: Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина срочно нуждается в помощи США, поскольку Россия продолжает обстрелы суверенной страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк в Twitter (X).

"Сегодня утром Россия снова атакует Украину гиперзвуковыми ракетами. Громкие взрывы в Киеве", - написала она.

Как отметила посол, за последние пять дней Россия запустила сотни ракет и беспилотников против суверенной страны.

"Украина нуждается в нашей помощи прямо сейчас. Нельзя терять ни минуты", - добавила Бринк.

Обстрелы Украины

Напомним, начиная в 21 марта Россия возобновила массированные ракетные обстрелы Украины. Сперва был атакован Киев, где сбили все 30 ракет.

Однако 22 марта Россия нанесла комбинированный ракетно-авиационный удар, применив 151 средство. Силами и средствами ПВО были уничтожены 92 вражеских цели, а именно: 55 "Шахедов", 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Под ударом противника была энергетика. В частности, оккупанты ударили по ДнепроГЭС, на Запорожской АЭС была угроза полного обесточивания. Трудная ситуация возникла в Харькове - город был обесточен и были проблемы с интернетом, водой.

По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, атака на энергетику Украины была самой большой с начала полномасштабной войны.

Кроме того, утром 25 марта был нанесен удар двумя баллистическими ракетами по Киеву.  Обе были сбиты. Известно, что в Печерском районе столицы поврежден многоэтажный дом. Кроме того, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах.

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