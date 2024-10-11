В Украине будут судить хакера-вымогателя за миллиардные убытки иностранным компаниям

Как отметили правоохранители, 49-летний киевлянин был одним из самых активных участников международной хакерской группировки. Украинская полиция присоединилась к международной операции против группировки с участием Европола, Евроюста и не только.

Фото: задержание украинского хакера (npu.gov.ua)

Во время обысков были обнаружены криптоактивы на сумму более 24 миллионов гривен, девять элитных автомобилей и 24 земельных участка общей площадью почти 12 га.

В частности, группировка заблокировала более 4 тысяч информационных систем норвежского предприятия и зашифровали информацию, которая там содержалась. После этого злоумышленники требовали 2500 биткоинов (348 млн гривен) за дешифровку. Сумма убытков компании составила 8,9 млн евро.

При этом общая сумма убытков, которые хакеры нанесли компаниям во Франции, Германии, США, Норвегии, Нидерландах и Канаде, составила более 3 млрд гривен.

В ноябре 2023 года украинскому хакеру сообщили о подозрении. В сентябре этого года было завершено досудебное расследование, обвинительный акт направили в суд. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.