СБУ вместе с ФБР провели масштабную операцию, разоблачили международную хакерскую сеть
Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР) и другими партнерами из Европейского союза (ЕС) провели масштабную операцию во время которой разоблачили международную группу хакеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Операция была проведена в 8 странах Европы. В рамках нее были разоблачены более 30 участников транснациональных хакерских группировок. Последние же занимались разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения. Речь идет о:
- Pikabot;
- System BC;
- Bumblebee;
- Smokeloader;
- IcedID.
Согласно данным расследования, задержанные "взламывали" сети известных компаний, а затем продавали доступ к этим сетям другим хакерам.
"Наличие доступа к сетям позволяло хакерам похищать у известных компаний секретную информацию, а затем требовать деньги за ее неразглашение. Задокументированы десятки фактов вымогательства денег с представителей западных корпораций на общую сумму в несколько десятков миллионов долларов США", - добавляет СБУ.
Фото: СБУ вместе с ФБР провели масштабную операцию, разоблачили международную хакерскую сеть (t.me/SBUkr)
Для получения тайных сведений хакеры проникали в электронные сети корпораций с помощью шпионских программ, а также фишинговых рассылок.
В Украине был проведен обыск у одного из организаторов группировки. Правоохранители обнаружили мобильный телефон, а также компьютерную технику и серверное оборудование. В частности другие обыски провели в Киевской области и Запорожье.
В других странах ЕС и Северной Америки правоохранители изъяли 90 серверов и заблокировали более 1000 доменов, которые использовали хакеры.
"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия Службы безопасности Украины и ее западных партнеров для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к киберпреступлениям", - отмечает СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Харькове был задержан хакер Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.