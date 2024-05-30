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СБУ вместе с ФБР провели масштабную операцию, разоблачили международную хакерскую сеть

Четверг 30 мая 2024 13:45
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СБУ вместе с ФБР провели масштабную операцию, разоблачили международную хакерскую сеть Фото: СБУ вместе с ФБР провели масштабную операцию, разоблачили международную хакерскую сеть (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР) и другими партнерами из Европейского союза (ЕС) провели масштабную операцию во время которой разоблачили международную группу хакеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Операция была проведена в 8 странах Европы. В рамках нее были разоблачены более 30 участников транснациональных хакерских группировок. Последние же занимались разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения. Речь идет о:

  • Pikabot;
  • System BC;
  • Bumblebee;
  • Smokeloader;
  • IcedID.

Согласно данным расследования, задержанные "взламывали" сети известных компаний, а затем продавали доступ к этим сетям другим хакерам.

"Наличие доступа к сетям позволяло хакерам похищать у известных компаний секретную информацию, а затем требовать деньги за ее неразглашение. Задокументированы десятки фактов вымогательства денег с представителей западных корпораций на общую сумму в несколько десятков миллионов долларов США", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ вместе с ФБР провели масштабную операцию, разоблачили международную хакерскую сеть (t.me/SBUkr)

Для получения тайных сведений хакеры проникали в электронные сети корпораций с помощью шпионских программ, а также фишинговых рассылок.

В Украине был проведен обыск у одного из организаторов группировки. Правоохранители обнаружили мобильный телефон, а также компьютерную технику и серверное оборудование. В частности другие обыски провели в Киевской области и Запорожье.

В других странах ЕС и Северной Америки правоохранители изъяли 90 серверов и заблокировали более 1000 доменов, которые использовали хакеры.

"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия Службы безопасности Украины и ее западных партнеров для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к киберпреступлениям", - отмечает СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Харькове был задержан хакер Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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