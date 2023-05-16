В Украине судью из Крыма признали виновной в госизмене за "работу" на оккупантов

В 2014 году судья в Крыму перешла на сторону оккупантов и начала "работать" в фейковом учреждении. В Украине ее приговорили к 12 годам тюрьмы за государственную измену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

"В 2014 году осужденная перешла работать к оккупантам. При "новой власти" она заняла "должность" заместителя председателя незаконно созданного Нижнегорского районного суда Республики Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что своими действиями и решениями осужденная помогла иностранному государству в переходе действующей в Крыму украинской судебной системы на "правосудие" по законодательству РФ.

Также она спряла отношение незаконно созданных оккупационных "судебных органов" на полуострова. Она заочно приговорена к 12 годам лишения свободы за государственную измену.