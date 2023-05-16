В Україні суддю з Криму визнали винною в держзраді за "роботу" на окупантів

У 2014 році суддя у Криму перейшла на бік окупантів та почала "працювати" у фейковій установі. В Україні її засудили до 12 років тюрми за державну зраду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"У 2014 році засуджена перейшла працювати до окупантів. При "новій владі" вона обійняла "посаду" заступника голови незаконно створеного Нижньогірського районного суду Республіки Крим", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що своїми діями та рішеннями засуджена допомогла іноземній державі у переході української судової системи, що діяла в Криму, на "правосуддя" за законодавством РФ.
Також вона спряла ставленню незаконно створених окупаційних "судових органів" на півострова. Її заочно засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду.
Нагадаємо, що колишнього суддю Бахчисарайського районного суду АР Крим визнали винним у державній зраді. Він залишився працювати в окупованому Криму після 2014 року.
До цього повідомлялось, що ще один суддя з Криму отримав 12 років в'язниці за державну зраду.
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