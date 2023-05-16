В Україні суддю з Криму визнали винною в держзраді за "роботу" на окупантів

У 2014 році суддя у Криму перейшла на бік окупантів та почала "працювати" у фейковій установі. В Україні її засудили до 12 років тюрми за державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

"У 2014 році засуджена перейшла працювати до окупантів. При "новій владі" вона обійняла "посаду" заступника голови незаконно створеного Нижньогірського районного суду Республіки Крим", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що своїми діями та рішеннями засуджена допомогла іноземній державі у переході української судової системи, що діяла в Криму, на "правосуддя" за законодавством РФ.

Також вона спряла ставленню незаконно створених окупаційних "судових органів" на півострова. Її заочно засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду.