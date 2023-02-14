В Украине создают список стратегических полезных ископаемых: что в него войдет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе заседания Кабмина.

По его словам, в список войдут не только полезные ископаемые, но и месторождения, где их добывают.

"Речь идет о ванадии, литии, титане, уране и соли. 26 месторождений будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о разделе продукции. Это создаст широкие возможности инвестору в реализации проекта, а государство получит свою долю, которая будет использована для развития украинской экономики", - уточнил глава Кабмина.