В Україні створюють список стратегічних корисних копалин: що до нього увійде

Уряд України формує список корисних копалин, які мають стратегічне значення для економіки та оборони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

За його словами, до списку увійдуть не лише корисні копалини, а й родовища, де їх видобувають.

"Йдеться про ванадій, літій, титан, уран і сіль. 26 родовищ надаватимуться в користування на умовах угод про розподіл продукції. Це створить широкі можливості інвестору в реалізації проекту, а держава отримає свою частку, яка буде використана для розвитку української економіки" , - уточнив голова Кабміну.