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В Україні створюють список стратегічних корисних копалин: що до нього увійде

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Уряд України формує список корисних копалин, які мають стратегічне значення для економіки та оборони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

За його словами, до списку увійдуть не лише корисні копалини, а й родовища, де їх видобувають.

"Йдеться про ванадій, літій, титан, уран і сіль. 26 родовищ надаватимуться в користування на умовах угод про розподіл продукції. Це створить широкі можливості інвестору в реалізації проекту, а держава отримає свою частку, яка буде використана для розвитку української економіки" , - уточнив голова Кабміну.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що український титан становить цінність для майбутнього стримування Росії та Китаю Заходом.

Також ми писали, що в Україні заарештували та передали в управління держави близько 170 тисяч тонн залізної руди, яка належала російському олігарху.

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Денис Шмигальсіль