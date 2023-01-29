Newsweek рассказал о ценности украинского титана для будущего сдерживания РФ и Китая

В США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, разработке и использованию титана из Украины в виде ключевого металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий Запада, которые сформируют основу будущего сдерживания против России и Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

США больше не хранят титановую губку в своих запасах национальной обороны, а последний отечественный производитель титановой губки закрылся в 2020 году.

Если Украина победит, США и их союзники могут создать новый канал добычи титана. Но если России удастся захватить месторождения и заводы страны, Москва усилит свое глобальное влияние.

Зависимость Запада от российского титана означает, что этот металл до сих пор избегает санкционного давления.

Аэрокосмический гигант Boeing сохраняет свое совместное предприятие с российской компанией "Ависма" - крупнейшим в мире экспортером титана - хотя после вторжения заморозил заказы. Другие, такие как европейская корпорация коммерческих самолетов Airbus, продолжают закупать титан у России.

Эксперты по национальной безопасности и сторонники Украины все чаще призывают политиков смотреть на восток. В прошлогоднем ежегодном законопроекте об оборонных расходах Государственному департаменту было предписано изучить возможность использования источников титана из Украины в качестве потенциальной альтернативы китайским и российским источникам.

"Украина имеет действительно значительные запасы редкоземельных минералов, и если мы правильно разыграем наши карты, это может стать действительно привлекательной альтернативой российским и китайским источникам, от которых в настоящее время существует большая зависимость", - сказал один из сотрудников Конгресса.

Как сообщил Newsweek источник, знакомый с оборонной промышленностью, титан необходим для создания оружия, которое поможет сдерживать Пекин.

"Я думаю, что китайцы, к сожалению, очень хорошо понимают оборонно-промышленную базу США и ее уязвимые места", - сказал он.

Напомним, американский генерал ВВС Майк Манихан разослал служебное письмо командирам, в котором призвал готовиться к войне с Китаем в 2025 году.

Напомним, в течение прошедшего года в США часто говорили о возможном вторжении Китая на Тайвань. В частности, в ЦРУ заявляли, что лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году.

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