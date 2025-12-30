В Украине создают систему для всеукраинского референдума

Президентские выборы в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что готов к проведению выборов при условии поддержки со стороны США и европейских партнеров, в частности в части организации избирательного процесса.

Эти заявления прозвучали на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что в Украине "пришло время для президентских выборов". Кроме того, в драфте мирного плана содержится пункт, который предусматривает проведение выборов в Украине как можно скорее после подписания мирного соглашения.

До этого Зеленский обратился к народным депутатам с призывом наработать возможные изменения в законодательство. Уже 22 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о создании рабочей группы, которая должна в сжатые сроки проработать вопрос проведения президентских выборов в условиях военного положения.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что закон о выборах во время войны будет иметь одноразовое действие. В то же время Центральная избирательная комиссия возобновила работу автоматизированной системы "Государственный реестр избирателей" в части взаимодействия с гражданами.

Также стало известно, что в парламенте уже начали работу над законопроектом о выборах. В состав рабочей группы вошли более 60 человек.

Как заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, проведение президентских выборов через приложение "Дія" пока не рассматривается и никакой практической работы в этом направлении не ведется. Для этого необходимы законодательные изменения, решение парламента и Центральной избирательной комиссии.

