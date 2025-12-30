В Украине создают систему для всеукраинского референдума

ЦИК приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы (АИКС) "Всеукраинский референдум". Она будет отдельным компонентом Единой информационно-аналитической системы "Выборы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.
В Комиссии пояснили, что также утвержден порядок создания новой системы. В то же время ЦИК обратилась к Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой предусмотреть финансирование для реализации этого решения, а к международным партнерам - с призывом содействовать созданию АИКС.
Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик отметил, что законодательство обязывает Комиссию создать единую автоматизированную систему для выборов и референдумов. Однако средства на запуск полноценной Единой информационно-аналитической системы ранее не выделялись и не предусмотрены в госбюджете на 2026 год.
"Учитывая это, Комиссия видит наиболее оптимальный вариант создать АИКС "Всеукраинский референдум" как компонент ныне функционирующей ЕАИС "Выборы", которая в этом году была модернизирована и усилена в плане киберзащиты", - отметил он.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что готов к проведению выборов при условии поддержки со стороны США и европейских партнеров, в частности в части организации избирательного процесса.
Эти заявления прозвучали на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что в Украине "пришло время для президентских выборов". Кроме того, в драфте мирного плана содержится пункт, который предусматривает проведение выборов в Украине как можно скорее после подписания мирного соглашения.
До этого Зеленский обратился к народным депутатам с призывом наработать возможные изменения в законодательство. Уже 22 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о создании рабочей группы, которая должна в сжатые сроки проработать вопрос проведения президентских выборов в условиях военного положения.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что закон о выборах во время войны будет иметь одноразовое действие. В то же время Центральная избирательная комиссия возобновила работу автоматизированной системы "Государственный реестр избирателей" в части взаимодействия с гражданами.
Также стало известно, что в парламенте уже начали работу над законопроектом о выборах. В состав рабочей группы вошли более 60 человек.
Как заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, проведение президентских выборов через приложение "Дія" пока не рассматривается и никакой практической работы в этом направлении не ведется. Для этого необходимы законодательные изменения, решение парламента и Центральной избирательной комиссии.
Подробнее - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".