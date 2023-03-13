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6600 гривен для ВПЛ. Как получить выплаты от еще одной организации

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Понедельник 13 марта 2023 18:09
6600 гривен для ВПЛ. Как получить выплаты от еще одной организации Фото: Выплаты в Украине (РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, пострадавшие от войны, могут подать заявку на выплаты от международных организаций в 2023 году.

Французская гуманитарная организация ACTED возобновила денежную помощь украинцам, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу организации.

Кто может претендовать на выплаты

Международная организация ACTED оказывает денежную поддержку переселенцам, выехавшим из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

Выплаты предусмотрены людям со следующими критериями уязвимости:

  • одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей;
  • пожилые люди – от 60 лет;
  • семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
  • многодетные семьи;
  • семьи с беременными и кормящими женщинами и с малоподвижными людьми, нуждающимися в посторонней заботе;
  • семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

Пособие выплачивается единовременно за три месяца на всех членов семьи. Сумма составляет – 2200 грн в месяц на человека. Выплаты будут начислены на карту банка или выплачены в отделении Ощадбанка или Укрпочты.

6600 гривен для ВПЛ. Как получить выплаты от еще одной организацииФото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)

Как зарегистрироваться на помощь от ACTED

Для регистрации нужно будет предоставить:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • свидетельства о рождении детей;
  • реквизиты банковской карты (IBAN).

Заявка рассматривается в течение месяца. После этого должно поступить SMS с подтверждением или отказом в предоставлении выплаты.

На странице организации предупреждают не предоставлять свои данные мошенникам:

"Во время работы, взаимодействия и общения с нашими работниками мы никогда не спрашиваем ПИН код или CVV код банковской карты. Если вас просят сообщить эти данные – это мошенники", – отмечаются в ACTED.

Для регистрации нужно обращаться только по телефонам горячей линии 0800 334 589 и колл-центра 0800 336 936.

Напомним, мы писали, что уже третья организация возобновила выплаты по 6600 гривен.

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