6600 гривен для ВПЛ. Как получить выплаты от еще одной организации
Украинцы, пострадавшие от войны, могут подать заявку на выплаты от международных организаций в 2023 году.
Французская гуманитарная организация ACTED возобновила денежную помощь украинцам, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу организации.
Кто может претендовать на выплаты
Международная организация ACTED оказывает денежную поддержку переселенцам, выехавшим из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.
Выплаты предусмотрены людям со следующими критериями уязвимости:
- одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей;
- пожилые люди – от 60 лет;
- семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- семьи с беременными и кормящими женщинами и с малоподвижными людьми, нуждающимися в посторонней заботе;
- семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.
Пособие выплачивается единовременно за три месяца на всех членов семьи. Сумма составляет – 2200 грн в месяц на человека. Выплаты будут начислены на карту банка или выплачены в отделении Ощадбанка или Укрпочты.
Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)
Как зарегистрироваться на помощь от ACTED
Для регистрации нужно будет предоставить:
- паспорт;
- идентификационный код;
- свидетельства о рождении детей;
- реквизиты банковской карты (IBAN).
Заявка рассматривается в течение месяца. После этого должно поступить SMS с подтверждением или отказом в предоставлении выплаты.
На странице организации предупреждают не предоставлять свои данные мошенникам:
"Во время работы, взаимодействия и общения с нашими работниками мы никогда не спрашиваем ПИН код или CVV код банковской карты. Если вас просят сообщить эти данные – это мошенники", – отмечаются в ACTED.
Для регистрации нужно обращаться только по телефонам горячей линии 0800 334 589 и колл-центра 0800 336 936.
Напомним, мы писали, что уже третья организация возобновила выплаты по 6600 гривен.
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